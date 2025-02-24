Поблизу Нью-Йорка перекинувся човен: троє людей загинуло, ще троє постраждали

Поліція Нью-Йорка заявила, що інше судно не врізалося в човен

У США човен перекинувся в районі Ньюпорт-Вок, відомому як Бризі-Пойнт. Наразі відомо про троє загиблих та трьох постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC.

Повідомляється, що шість людей перебували у воді після того, як човен перекинувся. П'ятьох людей врятували з човна у воді та доставили до місцевих лікарень, де троє померли. Одна людина у важкому стані, інша – у стабільному.

Ввечері правоохоронці органи шукали тих, хто все ще міг бути у воді. Відомо, що одна людина все ще вважається зниклою безвісти. Додаткової інформації про постраждалих немає, і невідомо, що саме за човен перекинувся та з яких причин.

Проте, поліція Нью-Йорка заявила, що інше судно не врізалося в човен. Розслідування триває.

У січні, біля берегів Італії потонув човен з мігрантами. Сім мігрантів були врятовані, але щонайменше 20 вважаються зниклими безвісти.

До слова, минулого року у Китаї затонув новий атомний ударний підводний човен ВМС. Інцидент вказує на наявність корупції в оборонному секторі країни. Про це повідомив Reuters високопоставлений представник Пентагону, який побажав залишитися анонімним. За його словами, про випадок стало відомо «у період між травнем та червнем».