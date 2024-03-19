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Загострення ситуації на Сумщині, оцінки розвідки щодо ймовірного наступу: головне за ніч

Ірина Луцак
glavcom.ua
Загострення ситуації на Сумщині, оцінки розвідки щодо ймовірного наступу: головне за ніч
Росія запускає хвилю чуток про нібито «новий наступ» з півночі на Україну
фото з відкритих джерел

У ніч проти 19 березня Росія посилила терор Сумщини: у ЗСУ сказали, чи можливий новий наступ

Білий дім озвучив реакцію щодо результатів псевдовиборів у Росії. У Секторі Гази повідомили про десятки смертей від недоїдання через продовольчу кризу. Також від сьогодні перекрили рух на пункті пропуску зі Словаччиною. Україна чекає на масштабну військову допомогу від двох країн. «Главком» зібрав головні новини ночі, щоб ви були в курсі головних подій.

Білий дім відреагував на результати виборів у Росії

Результати виборів у Росії не можна назвати чесними або справедливими. Про це сказав на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

«По-перше, результат виборів не був непередбачуваним, тому що Путін закрив політичний простір, ув’язнив політичних опонентів, деякі з яких трагічно загинули. Тому в цих виборах не було нічого вільного чи справедливого», – сказав радник.

Водночас він додав, що реальність полягає в тому, що Путін – президент Росії, і доводиться мати справу з цією реальністю.

Нагадаємо, Путін вчергове став президентом РФ. Після опрацювання 100% протоколів, якщо вірити даними Центрвиборчкому Росії, Путін набирає 87,28% голосів. Явка на виборах склала 77,44%.

Суперники диктатора разом набирають менше ніж 13% голосів: Микола Харитонов – 4,31%, Владислав Даванков – 3,85%, Леонід Слуцький – 3,20%.

Розвідка прокоментувала чутки про наступ росіян з півночі

Окрім «наступу» з Білорусі росіяни також розганяють інформацію про буцімто «вторгнення» у Сумську та Чернігівську області. Попри те, що українські військові усвідомлюють потенційну загрозу нападу з цього напрямку, там ситуацію відстежують, а кордон укріплюють. Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.

Представник ГУР наголосив на цілеспрямованому поширенні Росією чуток про можливий наступ у Сумській та Чернігівській областях. Він зазначив, що такі дезінформаційні кампанії вже проводилися окупаційними військами раніше, зокрема, щодо потенційної ескалації з боку Білорусі. Цього разу акцент також робиться на північ.

Наразі окупанти зосередили близько 19 тис. військових на північному кордоні України. Кількість не змінилася, зазначили у воєнній розвідці.

Від двох країн ЄС невдовзі надійде новий пакет допомоги на €400 млн

Уряди двох країн ЄС – Бельгії та Нідерландів – підготують для Збройних сил України пакет військової допомоги вартістю 412 млн євро. До нього увійдуть 300 бойових машин LMV та три «мисливці за мінами». Про це повідомляє Shephard Media.

У повідомленні зазначається, що допомога є частиною співпраці BELEUX між Бельгією та Нідерландами, яка спрямована на посилення військового потенціалу України.

Ініціатива передбачає організацію базової підготовки українських військових та навчання українських екіпажів мінних судів. Інші деталі пакету допомоги наразі невідомі.

Окрім цього, повідомляється, що Бельгія пообіцяла надати Україні 611 млн євро (665 млн доларів) військової допомоги протягом 2024 року. Близько половини цієї суми виділили на додаткові артилерійські боєприпаси.

З 19 березня на пункті пропуску зі Словаччиною обмежено рух транспорту

Із 19 по 21 березня Словаччина обмежить рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє Нємецьке – Ужгород» на українсько-словацькому кордоні. Про це заявила прессекретарка митниці в Міхаловце Яна Німріхтерова.

За її словами, обмеження пов'язані із плановим регулярним технічним обслуговуванням та перевіркою автомобільних ваг.

Із вівторка по четвер з 8:00 до 18:00 на пункті пропуску рух автомобілів буде перекрито переважно лише в одній смузі.

«Водіїв вантажівок, які перетинають державний кордон, просимо бути особливо уважними і дотримуватися тимчасових дорожніх знаків та інструкцій чергових співробітників Фінансової адміністрації та поліції», – додала речниця митниці.

У Секторі Гази вже фіксують десятки смертей від недоїдання

70% населення на півночі Гази стикається з критичним рівнем голоду, а 27 дітей і 3 дорослих померли від недоїдання, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Гази та Інтегрованої класифікації продовольчої безпеки. Про це повідомляє Reuters.

Інтегрована класифікація продовольчої безпеки (IPC) поінформувала, що у північній частині Гази 70% населення стикаються з найвищим рівнем голоду, який перевищує порогове значення на 20% і вважається критичним.

Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило про смерть 27 дітей і трьох дорослих від недоїдання.

Загалом 1,1 мільйона жителів Гази, що складає приблизно половину населення, стикаються з «катастрофічною» нестачею їжі.

Перспектива штучного голоду в Газі викликала найсильнішу критику Ізраїлю з боку західних союзників з тих пір, як він розпочав свою війну проти бойовиків ХАМАС після їх смертоносного нападу на територію Ізраїлю 7 жовтня.

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Теги: вибори Сектор Гази наступ військова допомога

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