Прикордонники показали, як біля Тиси прогулюється гість із Румунії

Камери зафіксували біля кордону ведмедя

На околиці закарпатського міста Тячів прикордонники помітили ведмедя. Неподалік від місця, де камери зафіксували рух клишоногого, по річці Тиса пролягає рубіж із Румунією. Про це інформує Державна прикордонна служба.

Із румунського боку у цій місцевості – гори та густий ліс, де, ймовірно, і мешкає бурий. А після купання у Тисі йому, схоже, просто захотілося помандрувати.

Раніше прикордонники врятували ухилянта, який намагався втекти до Словаччини. Його знайшли знесиленим та переохолодженим.

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба України повідомила про зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. У порівнянні з минулими роками, статистика свідчить про позитивну тенденцію, що підкреслює покращення ситуації на кордоні.

Крім того, повідомлялось, що за час дії воєнного стану в Україні правоохоронці викрили понад 600 організованих злочинних груп, які допомагали чоловікам мобілізаційного віку покинути країну та виїхати за кордон.

До слова, прикордонники на відео показали, який вигляд має острів Зміїний, із якого відправили в «далеке плавання» флагман Чорноморського флоту РФ «Москву».

Також раніше повідомлялось, що найбільша кількість скерованих до суду обвинувальних актів щодо учасників угруповань, які організовували незаконний перетин кордону, від початку 2024 року зафіксована в Одеській області.