Протестувальники в Тбілісі дають відсіч поліцейським (відео)

Загострення сутичок між протестантами та силовиками сталося на вулиці Чинчадзе, яка прилягає до парламенту

Протестувальники у Тбілісі кидають у силовиків «коктейлі Молотова». Проти демонстрантів застосовують газ та водомети, спецназ чекає наказу на черговий розгін. Про це повідомляє телеканал Imedі.

Загострення сутичок між протестантами та силовиками сталося на вулиці Чинчадзе, яка прилягає до парламенту. Також досі багато людей на проспекті Руставелі. Протестувальники біля парламенту продовжують обстрілювати будівлю та силовиків піротехнікою.

Від силовиків їх розділяють колони. Демонстранти запускають петарди зі сходів парламенту, спецназ сидить усередині та звідти пускає сльозогінний газ та застосовує водомети.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.