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Грузія запустить для росіян транзитні рейси через Тбілісі до Європи

Діана Гасюк
glavcom.ua
Грузія запустить для росіян транзитні рейси через Тбілісі до Європи
авіакомпанія Georgian Airways
фото з відкритих джерел

За прогнозами грузинської авіакомпанії Georgian Airways, пасажирський потік між Росією та Грузією поступово відновиться

Авіакомпанія Georgian Airways запустить для громадян РФ транзитні рейси через Тбілісі до Європи. Про це RTVI розповів засновник авіакомпанії Тамаз Гаіашвілі.

За його словами, у планах п'ять європейських міст: Мілан, Париж, Відень, Ларнака, Салоніки.

«Почнемо з 15 червня. Подивимося, як піде ця справа. Але думаємо, що буде достатній попит на цих маршрутах. Через Тбілісі буде зручніше та швидше, ніж на інших напрямках», — сказав Гаіашвілі.

Засновник авіакомпанії додав, що, за прогнозами Georgian Airways, пасажирський потік між Росією та Грузією поступово відновиться.

Заборона на польоти російських авіакомпаній до Грузії діяла з 2019 року. Президент РФ Путін підписав укази про скасування візового режиму для громадян Грузії з 15 травня та про дозвіл на пряме авіасполучення з цією країною.

Ці події викликали протести опозиції у Тбілісі, а президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот Georgian Airways через поновлення польотів до Москви. Гаіашвілі заявив, що авіакомпанія зі свого боку відмовляється обслуговувати Зурабішвілі.

Засновник Georgian Airways визнав, що попит наразі зростає несильно.

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Теги: міністр санкції путін президент

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