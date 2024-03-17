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Гучна ніч у «Домодєдово»: московські аеропорти вживають заходів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Гучна ніч у «Домодєдово»: московські аеропорти вживають заходів
Уночі в аеропорту «Домодєдово» у Москві було гучно скріншот відео
скріншот відео

Росіяни ввели обмеження на польоти в аеропортах «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський»

Після атаки безпілотників на «Домодєдово» три московські аеропорти ввели обмеження на польоти. Про це повідомило російське пропагандистське агентство Тасс з посиланням на «Росавіацію».

Зазначається, що обмеження введені в аеропортах «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський». Обмеження запрацювали о 9:39 за московським часом (8:39 за Києвом).

Обмежені як вильоти, так і посадки літаків.

Нагадаємо, що в ніч на 17 березня безпілотники атакували аеропорт «Домодєдово» у Москві. На території аеропорту було чути вибухи, спалахнули пожежі.

Також у ніч проти 17 березня в російському Слов'янську-на-Кубані пролунала серія вибухів, після яких на одному з підприємств міста почалася пожежа. Російські ЗМІ уточнюють, що, ймовірно, атакували Слов'янський НПЗ, який виробляє авіаційний газ, бензин, вакуумний газойль і мазут.

Раніше, 16 березня, безпілотники атакували нафтопереробні заводи у Самарській області. 

Як повідомлялося, у Калузькій області РФ дрони атакували нафтохімічне підприємство «Перший Завод», що займається переробкою нафти.

Крім того, зранку 15 березня у російському Білгороді знову було неспокійно, лунали сирени. У місті був обстріл, працювали система ППО.

Також повідомлялося, що в ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

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Теги: аеропорт Москва росія

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