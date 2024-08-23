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Іноземне видавництво помістило фото українських дітей на обкладинку книги про РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Іноземне видавництво помістило фото українських дітей на обкладинку книги про РФ
Авторка книги Сара Рейнсфорд - іноземна кореспондентка BBC, чия кар’єра в РФ тривала 20 років. Поїхала з РФ після того, як її оголосили «загрозою безпеці» у 2021
фото: Х / Sarah Rainsford

На обкладинці зображено українських дітей, які покидають країну у 2022 році через російське вторгнення

Незалежне лондонське видавництво Bloomsbury використало зображення евакуації українських дітей для обкладинки книги про росіян, які нібито «наважилися думати інакше, ніж путінський режим». Про це повідомила українська письменниця Тетяна Денфорд в Х.

На обкладинці книги Сари Рейнсфорд, яка тривалий час була кореспонденткою BBC в Росії, розміщено фото, зроблене в Україні у 2022 році.

Іноземне видавництво помістило фото українських дітей на обкладинку книги про РФ фото 1
фото: Sarah Rainsford / Х

«Чи можете ви пояснити, чому ви використовуєте фотографію (українських дітей, яких змушують покинути свою країну) на обкладинці вашої книги про… Росію?» – обурилась українська письменниця в соцмережі.

На обкладинці зображено українських дітей, які покидають країну через російське вторгнення. Фото, зроблене в лютому 2022 року на львівському вокзалі, раніше публікувалося в статті Der Spiegel.

Іноземне видавництво помістило фото українських дітей на обкладинку книги про РФ фото 2
скриншот: Der Spiegel

Тетяна Денфорд закликала Сару Рейнсфорд і видавництво Bloomsbury бути уважнішими при виборі ілюстрацій і правильно використовувати термінологію.

«Цю війну слід називати «війною Росії в Україні», а не «українською війною» . Те, що у вас понад 80 тис. підписників, не означає, що ви можете бути лінивим. Ваш видавець мав би працювати краще. Ваш редактор мав би працювати краще. Було б корисно, якби ви працювали краще», – написала українська письменниця.

Авторка книги на момент публікації не відповіла на звернення українки та не пояснила ситуацію, що склалася.

Щодо змісту книги, то вона про росіян, які нібито пішли проти режиму і виступили проти вторгнення в Україну.

«У 2021 році журналістка BBC Сара Рейнсфорд вирішила написати книжку про те, як росіян, які наважилися думати інакше, ніж путінський режим, називають ворогами, іноземними агентами і навіть зрадниками… Це історія про те, як Владімір Путін змінив Росію настільки глибоко, що зміг розв’язати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни», – йдеться в анотації книги.

До слова, мемуари Олексія Навального про його опозиційну діяльність у Росії, які політик почав писати 2020 року в Німеччині, вийдуть у США восени 2024 року, повідомляє The New York Times.

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Теги: історія книги путінський режим відео письменниця конфлікт соцмережі

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