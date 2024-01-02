Українські біженці у Ірландії отримають нову безкоштовну можливість

Для українців, що перебувають у Ірландії, запрацюють групи психологічної підтримки

Для українців, які знайшли прихисток від війни в Ірландії, організовано безплатні групи психологічної та соціальної підтримки. Про це повідомила Громадська організація «Українська дія в Ірландії» (Ukrainian Action in Ireland).

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«Групи підтримки – це місце, де українці, які перебувають в Ірландії, можуть в безпечній атмосфері поділитися своїми думками, досвідом та почуттями з іншими українцями. Це можливість отримати підтримку, корисну інформацію, побудувати нові соціальні зв’язки, а також обговорити, як можна вирішувати актуальні питання життя в Ірландії та/або волонтерської діяльності. Групи проходять за фасилітацією українських психологів», – ідеться в дописі. Групи проходять щотижнево, формат онлайн. Тривалість – 90 хвилин.

Додаткова окрема група створена для тих, хто займається волонтерською діяльністю. Вона присвячена питанням емоційного вигорання, пошук ресурсів самопідтримки, прибудовування кордонів тощо. Групи організовані ірландською благодійною організацією з підтримки ментального здоров’я «Aware».

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До слова, новий звіт організації, відповідальної за прийом туристів у Ірландії, Fáilte Ireland демонструє, що велика кількість зареєстрованих місць у готелях та гостьових будинках використовуються як тимчасове житло для українських біженців та претендентів на міжнародний захист. Оцінка Fáilte Ireland вказує на потенційні збитки в туристичному секторі, що оцінюються приблизно у 1,1 мільярда євро через те, що готельні об'єкти уклали контракти з урядом на розміщення біженців. Більше 20% місць для розміщення туристів у трьох графствах – Клер, Мід та Майо – використовуються для розміщення біженців та тих, хто чекає на притулок. У Клер цей показник сягає 33%.

Раніше стало відомо, що незважаючи на зимовий період влада Ірландії не відмовляється від планів розміщувати українців із усіма зручностями у наметах. При тому це наметове містечко Департамент інтеграції Ірландії описує як «готове до зими житло».