Іспанія вимагає від Італії негайно екстрадувати ексглаву Каталонії

Європейський ордер на арешт Пучдемонта все ще в силі

Іспанія вимагає від Італії «негайної екстрадиції» ексглави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона. Про це повідомляє Еuobserver.

Суддя Верховного суду Іспанії Пабло Ларена повідомив Італії, що європейський ордер на арешт Пучдемонта все ще в силі, з проханням про «негайної екстрадиції» політика.

Як відомо, минулого тижня поліція затримала Пучдемона в аеропорту Альгеро в італійській провінції Сассарі, куди він прибув з Брюсселя для участі в зборах Adifolk і зустрічі з регіональним главою Сардинії і її омбудсменом. Пучдемона затримали за постановою Верховного суду Іспанії.

24 вересня суд на острові Сардинія в Італії постановив звільнити колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона з-під варти.

Згодом стало відомо, що ексглава Каталонії тимчасово повернеться до Бельгії після арешту в Італії. Суд в італійській Сассарі планує 4 жовтня розглянути запит Іспанії щодо екстрадиції каталонського політика.

Нагадаємо, минулого року очільника уряду Каталонії, який виступає за незалежність, позбавили депутатського мандата.

Раніше верховний суд Іспанії офіційно звернувся до Європарламенту з проханням скасувати депутатську недоторканність колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона та його соратника Тоні Коміна.

У жовтні 2019 року Карлес Пучдемон, який з 2017 року переховувався в Бельгії, добровільно здався владі. Він з'явився в прокуратуру Брюсселя у супроводі своїх адвокатів.

Згодом Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці.

Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності.