Італійські компанії, попри санкції, постачають зброю в Росію – The Insider

Принаймні частина придбаного західного озброєння використовується російськими військовими на війні Україні

Провідні італійські збройові компанії Beretta і CD Europe S.R.L продовжують постачати до Росії снайперські гвинтівки, пістолети і боєприпаси до них, попри санкції. Про це йдеться у розслідуванні The Insider й IrpiMedia.

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Експорт до Росії італійської зброї і боєприпасів виробництва холдингу Beretta, як стверджують розслідувачі, проходить за посередництвом компаній, власником яких є російський бізнесмен Михайло Хубутія.

Однією із найбільших компаній у збройовому бізнесі Хубутії є ТОВ «Русский Орел», контрольним пакетом якого володіє холдинг Beretta. За даними журналістів, саме через цю дочірню компанію європейці й постачають до Росії свою зброю.

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До Росії продовжують надходити товари інших збройових марок, якими володіє холдинг Beretta: карабіни Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako, Stoeger і Tikka, патрони Norma, RWS і Sako.

«Загалом після початку війни до Росії потрапили понад 835 тисяч патронів і 5,9 тисяч одиниць стрілецької зброї, вироблених холдингом. У більшості випадків імпортерами були ТОВ «Русский Орел» і пов’язані з ним і Хубутією фірми», – йдеться в розслідуванні.

Зазначається, що частину поставленої зброї закуповують російські силові структури. До того ж, снайперські гвинтівки Hunter фінського бренду Tikka, що входить до холдингу Beretta, використовуються російськими військовослужбовцями на війні в Україні.

В обхід санкцій постачає свою продукцію до Росії і компанія CD Europe S.R. Російськими контрагентами італійського виробника, як зазначають розслідувачі, є ТОВ «Италружье» і ТОВ «Атташе». У РФ імпортуються рушниці брендів Marocchi і Breda.

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«Marocchi не тільки імпортує зброю в Росію, але й займається її виробництвом спільно з російськими компаніями. Як мінімум з 2008 року компанія «Промтехнология» збирає з італійських компонентів напівавтоматичні інерційні карабіни Marocchi Si12. Всі деталі виробляються в Європі, і на московському заводі відбувається лише збирання готової зброї», – зазначають журналісти.

Нагадаємо, російська військова промисловість отримує верстати для виробництва зброї з Тайваню, попри запроваджені Тайбеєм санкції.