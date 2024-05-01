Із окупаційної армії масово дезертирують найманці з Непалу: деталі від розвідки

Найманці з Непалу, які прибули воювати проти України в лавах російської армії, масово дезертирують

Групи російських загарбників проводять активні пошуки втікачів по окупованих українських населених пунктах

Найманці з південно-азійської країни масово втікають з окупаційної армії РФ у зв’язку з низкою причин, серед яких: невиплата обіцяних грошей, жорстоке ставлення польових командирів, величезні втрати у штурмах. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

«Втеча найманців з Непалу, закріплених за військовою частиною 29328 ЗС РФ, спричинена величезними втратами у «м’ясних штурмах», жорстоким ставленням московитських польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також – невиплатою обіцяних грошей», – пояснюють у розвідці.

Зазначається, що групи російських загарбників проводять активні пошуки втікачів по окупованих українських населених пунктах, зокрема у Луганській області, але, як правило, результатів цей процес не дає.

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У розвідці зазначають, що ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях «нагору» пояснюють дезертирство непальців нісенітницями про ймовірне «відбуття до рідної країни через землетрус».

«Утім потрапити з окупованої Луганщини назад у Непал самотужки – справа не надто легка. До того ж за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях місцеві спостерігають завезення чергових найманців Кремля. Так, в різних регіонах помічені бойовики з Куби та Непалу.

Як повідомлялося раніше, співробітник Російської академії наук відповідав за набір громадян Куби для участі в бойових діях проти України. Їх зазивали працювати на будівництвах у тилу, але пізніше вручили форму і контракти Міноборони РФ