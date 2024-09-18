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Українські війська зупинили контрнаступ РФ на Курщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українські війська зупинили контрнаступ РФ на Курщині
На підконтрольній Україні частині Курщини залишається чимало цивільних
фото з відкритих джерел

Російська армія намагалася атакувати позиції українських підрозділів із флангів, але ці намагання вдалося зупинити

Українські захисники зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем Сил оборони. Про це заявив представник військової комендатури Олексій Дмитрашківський у коментарі AFP.

За словами посадовця, армія РФ намагалася атакувати позиції українських підрозділів із флангів, але ці намагання вдалося зупинити. Дмитрашківський визнав, що деякі успіхи в росіян усе ж були: «росіяни увійшли в один із населених пунктів. Вони почали бої за інший населений пункт, але це все».

Дмитрашківський також заявив, що на підконтрольній Україні частині Курщини залишається чимало цивільних. У деяких населених пунктах їх залишається більше сотні, а то й понад 500 жителів.

За словами представника української комендатури, внаслідок російських ударів по захоплених територіях Курщини загинули 23 цивільних. Дмитрашківський повідомляє, що вони «гинуть разом з українськими військовими».

Раніше британська розвідка заявляла, що російські військові почали наступальні дії у Курській області та ймовірно відбили кілька сіл, що були під контролем ЗСУ.

Нагадаємо, Збройні сили України мають нову стратегію в Курській області РФ. Її суть у тому, щоб швидко переміщатися та брати російські війська в оточення. Таку думку висловив аналітик Forbes Девід Екс.

До слова, військова комендатура у Суджі не мобілізувала жодного росіянина призовного віку та не буде цього робити. Більшість мешканців Курщини планує евакуюватися у РФ, однак російське керівництво не дає запитів щодо гуманітарного коридору.

Як повідомлялося, військова комендатура на Курщині вже зараз починає готуватися до зими і думає про опалення у помешканнях місцевих жителів.

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Теги: комендатура Курщина ЗСУ контрнаступ війна росія армія

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