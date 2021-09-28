Ізраїль змінив правила в'їзду в країну для українців

Дві дози вакцини тепер для в’їзду мало

Сертифікат вакцинації та ПЛР тест не звільняють від самоізоляції

В Ізраїлі змінився порядок в'їзду іноземних громадян. Вакцинованими вважаються особи, які отримали три дози щеплення. Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

Зазначається, що для в'їзду потрібно заздалегідь подати заявку в ізраїльське посольство, консульство за місцем проживання або в Управління з питань народонаселення та імміграції.

Підкреслюється, що отримання дозволу на в'їзд в країну, навіть при наявності сертифіката вакцинації та ПЛР тестів, не звільняє від самоізоляції.

Дозвіл на в'їзд не видається за відсутності медичної страховки, що покриває витрати в разі захворювання на коронавірус.

Також потрібно здати ПЛР тести перед прильотом до Ізраїлю і по прибуттю в країну (послуга платна). Тести є обов'язковими навіть для итх, що перехворіли на коронавірус або отримали щеплення.

Крім того, особи що в'їжджають ,зобов'язані заповнити медичну декларацію не більше ніж за 24 години до рейсу. Крім медичних відомостей потрібно вказати детальну інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі.

Проходження самоізоляції тривалістю 14 днів необхідно для невакцинованих осіб, а також щеплених і перехворілих за кордоном. Є можливість зменшення терміну самоізоляції в разі отримання двох негативних ПЛР-тестів з розривом у сім днів на території Ізраїлю.

Варто зазначити, що вакцинованими вважаються особи, які отримали три дози вакцини.

Ті, хто має сертифікати про одужання від Covid-19, видані Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю, вважаються людьми, які перехворіли, якщо з моменту отримання сертифіката про одужання пройшло не більше шести місяців або особа вже отримала першу дозу вакцини.

Вакциновані або перехворіли на території Ізраїлю звільняються від необхідності проходити 14-денну самоізоляцію (але все ж змушені ізолюватися на 24 години), якщо протягом останніх 14 днів вони не відвідували країни, що входять у список червоної або помаранчевої зони.

Нагадаємо, раніше влада Євросоюзу виключила шість країн зі списку тих держав, невакциновані жителі яких можуть подорожувати по території об'єднання без додаткових обмежень.

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