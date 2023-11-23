Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом: ЗМІ назвали ймовірну дату

Вигляд міста на півночі Сектора Гази, 22 листопада 2023 року, після ізраїльських бомбардувань

За підсумками пермовин між представниками Ізраїлю та Сектору Гази у бойових діях може настати чотириденна тиша

Припинення вогню між Ізраїлем та палестинським рухом ХАМАС розпочнеться не раніше п'ятниці 24 листопада, повідомив агентству France Presse неназваний ізраїльський чиновник.

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Ізраїль і ХАМАС за посередництва Катару досягли 22 листопада першої масштабної домовленості з моменту загострення конфлікту 7 жовтня: сторони погодилися на чотири дні припинити бойові дії для обміну десятків заручників і заарештованих. Повідомлялося, що припинення вогню набуде чинності у четвер.

«Припинення бойових дій між Ізраїлем і правлячим у Газі ХАМАСом не настане раніше за п'ятницю», – пише агентство.

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До слова, 22 листопада уряд Ізраїлю дав зелене світло угоді, спрямованій на звільнення 50 заручників, які утримує ХАМАС, в обмін на палестинських ув'язнених та чотириденне перемир'я в Секторі Газа.

За даними ізраїльської влади, ХАМАС викрадав понад 200 людей під час нападу 7 жовтня на південь Ізраїлю, внаслідок якого загинуло 1200 осіб та спровокувало смертоносну реакцію ізраїльської армії у секторі Газа.

За підсумками кількох зустрічей у вівторок увечері служби прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху оголосили в пресрелізі, що 50 жінок і дітей буде звільнено протягом чотирьох днів, на які бойові дії буде припинено.

Нагадаємо, один із лідерів ХАМАС, глава політбюро Ісмаїл Ханія заявив, що угруповання близьке до укладання угоди про перемир’я з Ізраїлем.

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«Ми близькі до досягнення угоди про перемир'я», – йдеться в заяві, яка з'явилася в телеграм-каналі ХАМАС, а також надійшла в агентство Reuters. Деталі угоди у ній не уточнюються.

Як повідомляє AFP з посиланням на джерела, знайомі з переговорами, угода може включати п'ятиденне перемир'я, що складається з припинення вогню на землі та обмеження повітряних операцій Ізраїлю над південною частиною Сектору Гази.