Найбільша турецька авіакомпанія бойкотує продукти із Ізраїлю

Turkish Airlines більше не даватиме на борту літака пасажирам Coca Cola та низку інших продуктів

Низка провідних команій та університетів виступають проти продукції компаній, які підтримують Ізраїль

Одна із найбільших авіакомпаній світу – Turkish Airlines (THY) приєдналися до бойкоту ізраїльської продукції та не подає її своїм пасажирам під час перельотів. На додачу до цього під заборону потрапили і низка товарів американського походження – через підтримку США військових дій проти Палестини. Про це повідомляє Telegram-канал «Турецький клуб».

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Зокрема авіакомпанія Turkish Airlines прибрала продукцію Coca Cola на внутрішніх рейсах. Крім того, продукція і напої Pepsi, Coca Cola та соки Cappy була вилучена з усіх залів очікування CIP Turkish Airlines. Будь-яка ізраїльська та американська продукція також не продаватиметься у залах очікування.

Замість вилученої продукції почали використовувати напої турецьких марок. Очікується, що офіційна заява буде зроблена після того, як продукти будуть повністю вилучені. Нагадаємо, раніше стало відомо, що турецька авіакомпанія Turkish Airlines зупиняє польоти до Ізраїлю. Про це повідомив представник компанії Яхья Устюн.

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«Зважаючи на ситуацію в Ізраїлі, ми зупиняємо наші польоти до наступного повідомлення», – повідомив Устюн у соцмережі X. Раніше міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини повідомляло, що інші авіакомпанії країни продовжують польоти до Ізраїлю, а моніторинг безпеки повітряного простору продовжується.

Як пише видання Daily Sabah низка державних установ, муніципалітетів та університетів в десятках провінцій Туреччини уже оголосили про бойкот товарів ізраїльського походження.

Компанії, керовані місцевими муніципалітетами, університети та заклади, що знаходяться в веденні місцевих відділень уряду, оприлюднили заяви про те, що вони не будуть продавати товари в їдальнях та інших місцях. Протягом останніх кількох тижнів кілька місцевих ЗМІ публікували список товарів, вироблених компаніями, які відкрито підтримують Ізраїль у його діях проти палестинських жителів у Газі. Кілька неурядових організацій закликали до бойкоту з моменту початку арабо-ізраїльського загострення. Користувачі соцмереж теж палко виступають за бойкот, створюючи списки продуктів, включаючи все від Coca-Cola до продуктів транснаціонального конгломерату Unilever.

Голова опікунської ради Ilim Yayma Vakfı (Фонд розширення знань) Білал Ердоган, закликав інші організації приєднатися до бойкоту. «Туреччина є важливим ринком (для ізраїльської продукції – «Главком»). Туреччина має достатньо місцевих брендів і не покладається лише на бренди, що підтримують Ізраїль. Треба докласти зусиль, щоб бойкот став масовим», – сказав він.

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Бойкот ізраїльської продукції та продукції західних компаній, що схвалюють дії Ізраїлю, охопив країни Близького Сходу після атак на Сектор Гази. По всьому регіону араби, обурені ізраїльськими нападами, виступили проти брендів, пов’язаних із союзниками Ізраїлю, зокрема Сполученими Штатами. Бойкот супроводжувався закликами до арабських країн розірвати зв’язки з Ізраїлем, а пропалестинські мітинги відбувалися у багатьох столицях Європи.

Нагадаємо, протести спалахнули в Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані та Іраку, Сирії. Ці демонстрації стали відповіддю на удар по лікарні, який став найсмертоноснішим з початку війни. Reuters повідомив, що в Йорданії палестинським силам безпеки довелося застосовувати сльозогінний газ і світлошумові гранати, щоб розігнати протестувальників, які кидали каміння і скандували проти президента Палестини Махмуда Аббаса.