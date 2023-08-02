Путін дав новий орден матері Кадирова

Виявилось, що матір Кадирова активно допомагає у так званих ЛНР та ДНР

Президент Росії Володимир Путін нагородив орденом «Знак Пошани» голову регіонального громадського фонду імені Героя Росії Ахмата Кадирова Аймані Кадирову. Вона є мамою одіозного поплічника Путіна Рамзана Кадирова. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Офіційним приводом для вручення нагороди матері глави Чечні стала її активна громадська діяльність. «Аймані Кадирова керує фондом в республіці, який регулярно відправляє гуманітарну допомогу мешканцям нових регіонів Росії», – пишуть пропагандистські ЗМІ. Цікаво, що мати чеченського голови вже має десять нагород, серед яких Орден Дружби від так званих ЛНР та ДНР.

Крім того, Путін вручив орден «За заслуги перед Батьківщиною» І ступеня гумористу Володимиру Винокуру.

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Раніше, 23 травня дружина одіозного глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова та мати 13 дітей здобула нагороду із рук Путіна та отримала звання «Матір-героїня».Офіційно Кадирова стала володаркою почесного статусу ще в листопаді минулого року, однією з перших. Медні Кадирову відзначили за великі заслуги у зміцненні інституту сім'ї та вихованні дітей. Зазначимо, що звання «Мати-героїня» присвоюється росіянкам, які народили та виховали десять і більше дітей. Крім почесного статусу батьків отримують одноразове заохочення у розмірі мільйона рублів.

Зазначимо, що голові Чечні Рамзану Кадирову вручили орден «За заслуги перед стоматологією» І ступеня. Рішення про присудження професійної нагороди ухвалила Стоматологічна асоціація Росії. Вручення було присвячене відкриттю нової будівлі Грозненської стоматологічної поліклініки №1. У відповідь Кадиров нагородив найвищою нагородою Чечні – орденом Кадирова – головного лікаря поліклініки Юнуса Умарова.

Нагадаємо, ймовірно, глава Чечні Рамзан Кадиров пережив клінічну смерть через проблеми з нирками.

Російські пропагандисти все частіше повідомляють про стан здоров'я глави Чечні Рамзана Кадирова та його товариша, депутата Держдуми Адама Делімханова. Кадиров вийшов у прямий ефір у соціальній мережі Instagram зі своїм другом. Вони заявили, що будують військові плани на майбутнє, тренуються та продовжують жити.

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При цьому обличчя Кадирова було розпухлим, а на його пальці був дивний предмет. Раніше Кадиров заявляв, що це електронний пристрій для читання молитов, хоча журналісти підозрювали, що це нібито може бути медичний пристрій на кшталт пульсоксиметра.

Деякі російські ЗМІ писали, що історія про перебування у реанімації Делімханова та Кадирова була придумана ними самими для того, щоб приховати поїздку на хадж до Мекки. Обидва дуже побоювалися замаху і розіграли виставу, начебто перебувають при смерті. Причому їхній страх був настільки великий, що підключили навіть родичів Кадирова.