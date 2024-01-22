Японія заявила про масштабний витік пари на одній із АЕС
Японці переконують, що внаслідок інциденту жодного радіоактивного впливу на довкілля не було
Енергетична компанія Kansai Electric Power Co заявила про виявлення витоку пари на одній із ділянок другого контуру в машинному залі першого енергоблоку АЕС «Такахама», наразі проводиться перевірка, зміни радіаційного фону після інциденту немає, пише ресурс Asahi.
Згідно з пресрелізом оператора станції, витік пари в районі одного з трьох бустерних насосів для подачі води в другий контур було виявлено співробітником станції близько 23.25 21 січня за місцевим часом. У момент інциденту для подачі води було задіяно два з трьох насосів, тому фахівцями було прийнято рішення підключити третій насос, а той, поряд з яким було виявлено витік пари, було зупинено до 3 ранку понеділка.
«За результатами перевірки о 5-й ранку за місцевим часом не було виявлено проблем у роботі станції, проте для забезпечення безпеки роботи в майбутньому було прийнято рішення провести повну інспекцію даного вузла системи. Для цього ми маємо намір знизити вироблення енергії на 40%, і починаючи з 9.00 за місцевим часом розпочнеться зниження завантаження», - зазначається в документі. У пресрелізі також наголошується, що «внаслідок інциденту жодного радіоактивного впливу на довкілля не було».
До аварії на атомній електростанції «Фукусіма-1» на атомну галузь в енергетичному балансі японської держави припадало близько 30%. Через тимчасову вимушену відмову від неї головне навантаження щодо постачання держави лягло на ТЕС, які менш екологічно чисті. Через напружену ситуацію з балансом попиту та пропозиції на ринку електроенергії в Японії приділяють дуже велику увагу перезапуску реакторів, зупинених після аварії на «Фукусімі-1». На даний момент у країні частково діють 12 з 17 атомних електростанцій, що є в державі. Цього цілком достатньо для нормального функціонування держави.
Нагадаємо, вперше за 12 років Kansai Electric Power Co перезавантажила найстаріший у Японії атомний реактор на своїй атомній електростанції «Такахама» у префектурі Фукуї. Про це повідомляє Kyodo. Зазначається, що запущений 48 років тому реактор був відключений у січні 2011 року для регулярних перевірок і залишався в неактивному стані після аварії на АЕС «Фукусіма-1», яка була спричинена землетрусом та цунамі у березні того ж року.
Перезавантаження відбулося після того, як у 2016 році управління з ядерного регулювання дозволило експлуатацію реактора після 40-річного періоду експлуатації. Спочатку планувалося перезапустити реактор приблизно на початку червня, однак план було відкладено через необхідність додаткових робіт із протипожежною інфраструктурою.
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