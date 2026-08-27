Росія вдарила по Сумах вісьмома КАБами: є поранені

Під ударом опинилися приватний сектор, промислова зона та цивільна інфраструктура міста

Увечері 27 серпня російські війська завдали по Сумах масованого удару керованими авіабомбами. Попередньо зафіксовано вісім ударів по п'яти локаціях, є щонайменше троє постраждалих, триває пошуково-рятувальна операція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію та Сумську міську військову адміністрацію.

Російська армія атакувала Суми близько 20:35. За попередніми даними, влучання зафіксували у Ковпаківському та Зарічному районах міста. Під час атаки були уражені як приватний житловий сектор, так і цивільна інфраструктура.

За даними Сумської ОВА, загалом зафіксовано вісім ударів керованими авіабомбами по п'яти локаціях. Під вогнем опинилися:

приватний сектор;

промислова зона;

інфраструктурний об'єкт.

Внаслідок російської атаки пошкоджені житлові будинки, інші об'єкти цивільної інфраструктури та транспорт. Частина приватних будинків зазнала значних руйнувань.

Пошуково-рятувальна операція

Після ударів на місцях влучань розпочали роботу рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Фахівці проводять пошуково-рятувальні роботи та розбирають завали зруйнованих будинків.

Із-під завалів уже вдалося деблокувати щонайменше двох людей. За попередньою інформацією, внаслідок вечірньої атаки постраждали троє цивільних. Усіх травмованих доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Інформація про кількість потерпілих і масштаби руйнувань залишається попередньою та може змінюватися в міру завершення рятувальних робіт.

«Сьогодні, близько 20:35, ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Сумах», – повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Він зазначив, що удари припали на цивільні об'єкти, а рятувальні служби продовжують працювати на місцях влучань.

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За добу

Вечірній удар по Сумах став черговою атакою російських військ по українських містах протягом 27 серпня. За підсумками дня через російські обстріли в різних регіонах України загинули щонайменше четверо людей, ще близько 50 постраждали.

Зокрема:

на Запоріжжі загинула одна людина, семеро отримали поранення. Російські війська атакували Запоріжжя, зокрема завдали удару балістичними ракетами по «Запоріжсталі», а також обстріляли Григорівку;

на Харківщині загинула одна людина, ще 11 постраждали. Під ударом опинилися торговельний центр «Епіцентр», житловий будинок у Харкові та Ізюм;

на Херсонщині загинула одна людина, десятеро були поранені. Російські війська атакували Херсон безпілотниками, завдали авіаудару та обстріляли Білозерку;

на Сумщині одна людина загинула, ще одна була поранена через удар російського дрона по Середині-Буді. Окрім того, троє людей постраждали під час вечірньої атаки на Суми;

на Дніпропетровщині впродовж дня поранення отримали вісім людей. Усі постраждалі – жителі Нікопольщини, четверо з них були госпіталізовані;

у Києві через російські обстріли постраждали шестеро людей. Повітряну тривогу в столиці оголошували понад десять разів;

в Одесі внаслідок нічної атаки Росії постраждали троє людей. Усіх госпіталізували у стані середньої тяжкості;

на Донеччині троє людей дістали поранення через російські удари по Краматорську.

Таким чином, наведені оперативні дані свідчать щонайменше про чотирьох загиблих та 49 постраждалих за добу. Кількість травмованих у Сумах може зрости після завершення пошукових робіт.

Нагадаємо, російські війська вже неодноразово завдавали масованих ударів керованими авіабомбами по Сумах. Під час попередніх атак під удар також потрапляли житлові квартали та цивільна інфраструктура міста. «Главком» розповідав про наслідки одного з таких ударів по Сумах.