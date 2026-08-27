Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила по Сумах вісьмома КАБами: є поранені

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила по Сумах вісьмома КАБами: є поранені
Із-під завалів уже вдалося деблокувати щонайменше двох людей
фото ілюстративне

Під ударом опинилися приватний сектор, промислова зона та цивільна інфраструктура міста

Увечері 27 серпня російські війська завдали по Сумах масованого удару керованими авіабомбами. Попередньо зафіксовано вісім ударів по п'яти локаціях, є щонайменше троє постраждалих, триває пошуково-рятувальна операція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію та Сумську міську військову адміністрацію.

Російська армія атакувала Суми близько 20:35. За попередніми даними, влучання зафіксували у Ковпаківському та Зарічному районах міста. Під час атаки були уражені як приватний житловий сектор, так і цивільна інфраструктура.

За даними Сумської ОВА, загалом зафіксовано вісім ударів керованими авіабомбами по п'яти локаціях. Під вогнем опинилися:

  • приватний сектор;
  • промислова зона;
  • інфраструктурний об'єкт.

Внаслідок російської атаки пошкоджені житлові будинки, інші об'єкти цивільної інфраструктури та транспорт. Частина приватних будинків зазнала значних руйнувань.

Росія вдарила по Сумах вісьмома КАБами: є поранені фото 1

Пошуково-рятувальна операція

Після ударів на місцях влучань розпочали роботу рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби. Фахівці проводять пошуково-рятувальні роботи та розбирають завали зруйнованих будинків.

Із-під завалів уже вдалося деблокувати щонайменше двох людей. За попередньою інформацією, внаслідок вечірньої атаки постраждали троє цивільних. Усіх травмованих доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Інформація про кількість потерпілих і масштаби руйнувань залишається попередньою та може змінюватися в міру завершення рятувальних робіт.

«Сьогодні, близько 20:35, ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Сумах», – повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Він зазначив, що удари припали на цивільні об'єкти, а рятувальні служби продовжують працювати на місцях влучань.

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

За добу

Вечірній удар по Сумах став черговою атакою російських військ по українських містах протягом 27 серпня. За підсумками дня через російські обстріли в різних регіонах України загинули щонайменше четверо людей, ще близько 50 постраждали.

Зокрема:

  • на Запоріжжі загинула одна людина, семеро отримали поранення. Російські війська атакували Запоріжжя, зокрема завдали удару балістичними ракетами по «Запоріжсталі», а також обстріляли Григорівку;
  • на Харківщині загинула одна людина, ще 11 постраждали. Під ударом опинилися торговельний центр «Епіцентр», житловий будинок у Харкові та Ізюм;
  • на Херсонщині загинула одна людина, десятеро були поранені. Російські війська атакували Херсон безпілотниками, завдали авіаудару та обстріляли Білозерку;
  • на Сумщині одна людина загинула, ще одна була поранена через удар російського дрона по Середині-Буді. Окрім того, троє людей постраждали під час вечірньої атаки на Суми;
  • на Дніпропетровщині впродовж дня поранення отримали вісім людей. Усі постраждалі – жителі Нікопольщини, четверо з них були госпіталізовані;
  • у Києві через російські обстріли постраждали шестеро людей. Повітряну тривогу в столиці оголошували понад десять разів;
  • в Одесі внаслідок нічної атаки Росії постраждали троє людей. Усіх госпіталізували у стані середньої тяжкості;
  • на Донеччині троє людей дістали поранення через російські удари по Краматорську.

Таким чином, наведені оперативні дані свідчать щонайменше про чотирьох загиблих та 49 постраждалих за добу. Кількість травмованих у Сумах може зрости після завершення пошукових робіт.

Нагадаємо, російські війська вже неодноразово завдавали масованих ударів керованими авіабомбами по Сумах. Під час попередніх атак під удар також потрапляли житлові квартали та цивільна інфраструктура міста. «Главком» розповідав про наслідки одного з таких ударів по Сумах.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя армія рятувальники Херсон транспорт будинок інфраструктура ворог поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 3 серпня
182 бої за добу: лінія фронту станом на 3 серпня 2026
3 серпня, 22:20
Найвищі показники індексу якості повітря зафіксовано у Броварському та Святошинському районах
Після масованої атаки в Києві різко погіршилася якість повітря
5 серпня, 05:40
У Херсоні немає світла через атаки окупантів
Херсон повністю знеструмлений через атаки РФ
6 серпня, 14:11
Загальна кількість втрат російської армії, за оцінками експертів, наближається до 1,5 мільйона осіб
Липень став одним із найкривавіших місяців для Росії – NY Post
17 серпня, 00:39
Наталка Карпа і Євген Тєрєхов 10 років перебувають у шлюбі
«Мій другий день народження». Чоловік Наталки Карпи розповів про складне поранення на фронті
Сьогодні, 18:25
На складі зберігалася вся продукція видавництва – згоріли 200 тисяч настільних ігор
Внаслідок російського удару під Києвом знищено склад видавництва настільних ігор
3 серпня, 10:04
Росія накрила Херсонщину авіацією, дронами й артилерією
Росія атакувала майже 40 населених пунктів Херсонщини
5 серпня, 08:34
Президент наголосив, що російське «сафарі» проти людей повинне зупинитися в Україні
Зеленський прокоментував дронове «сафарі» в Херсоні
4 серпня, 15:15
Будинок, який придбали Анастасія та Анатолій у селі на Буковині
Молода пара купила за $2 800 закинуту хату і облаштовує дім на Буковині
22 серпня, 15:15

Події в Україні

Росія вдарила по Сумах вісьмома КАБами: є поранені
Росія вдарила по Сумах вісьмома КАБами: є поранені
206 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 серпня 2026
206 боїв за добу: лінія фронту станом на 27 серпня 2026
НБУ перевіряє банки після внесення 150 млн грн застави за Галущенка
НБУ перевіряє банки після внесення 150 млн грн застави за Галущенка
Київщина за день зазнала майже 30 атак РФ: триває ліквідація пожеж (фото)
Київщина за день зазнала майже 30 атак РФ: триває ліквідація пожеж (фото)
Влада Херсона зробила термінову заяву після атаки Росії на ТЕЦ
Влада Херсона зробила термінову заяву після атаки Росії на ТЕЦ
Візит Зеленського до Молдови, атака на Україну. Головне за 27 серпня 2026
Візит Зеленського до Молдови, атака на Україну. Головне за 27 серпня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
87K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
68K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
49K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
44K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
Сьогодні, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Сьогодні, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua