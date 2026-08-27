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Катастрофічна повінь у Непалі: кількість загиблих перевищила 350

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Катастрофічна повінь у Непалі: кількість загиблих перевищила 350
Масштабна повінь сталася вранці 26 серпня у гірському районі Расува на півночі Непалу
фото: АР

Офіційні особи Непалу попереджають про можливу загрозу повторної повені

Через повені та зсуви ґрунту на кордоні Непалу і контрольованого Китаєм Тибету загинули щонайменше 359 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Поліція Непалу опублікувала чергове оновлення, в якому повідомлялося про 359 загиблих унаслідок повені станом на 17:00 за місцевим часом.

Зокрема, офіційні особи Непалу попереджають про можливу загрозу повторної повені поблизу річки Бхоте-Коші. Національне управління з питань зменшення ризиків та управління надзвичайними ситуаціями зазначає, що супутникові дані з Китаю свідчать про те, що річка «заблокована» і що поблизу місця вчорашньої раптової повені утворилося «озеро».

Управління закликає мешканців та рятувальників у районі нижнього берега «дотримуватися особливої обережності» та залишатися в безпечних місцях, подалі від берегів річки.

Нагадаємо, 26 серпня на кордоні Непалу й Тибету сталася масштабна повінь, яка спричинила значні руйнування та забрала життя багатьох людей.

Як повідомлялося, після масштабної повені на кордоні Непалу і Тибету безвісти зникли 53 громадянина України. Серед них – група з 46 туристів, зв’язок із якими перестав працювати вранці 26 серпня.

Теги: Непал стихійні лиха повінь

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