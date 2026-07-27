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Індія викликала посла України після російської атаки на судно з її громадянами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Індія викликала посла України після російської атаки на судно з її громадянами
фото: ВМС (ілюстративне)

Двоє з чотирьох індійських членів екіпажу перебувають у безпеці

Міністерство закордонних справ Індії у понеділок викликало посла України Олександра Поліщука у зв’язку з нападом на торгове судно поблизу порту в Одесі, на борту якого перебувало чотири громадянина Індії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of India.

Зазначається, що цей дипломатичний крок відбувся на наступний день після того, як судно зазнало удару на тлі погіршення ситуації з безпекою в Чорному морі.

«Сьогодні до Міністерства закордонних справ було викликано посла України в Індії доктора Олександра Поліщука у зв’язку з нападом на торгове судно MV Omorfi, що призвело до трагічної загибелі громадянина Індії», – йдеться в заяві МЗС.

Відомство додало: «Міністерство висловило серйозну стурбованість з приводу цього інциденту та найрішучіше засудило такі напади на торговельне судноплавство, наголосивши на їхньому негативному впливі на безпеку морської навігації, свободу судноплавства та міжнародну торгівлю. Послу було запропоновано довести до відома української влади глибоку стурбованість Індії щодо нападів на торговельні судна та ще раз наголосити, що такі дії, які ставлять під загрозу життя невинних цивільних моряків, є неприйнятними і їх необхідно уникати».

За даними посольства Індії в Україні, двоє з чотирьох індійських членів екіпажу перебувають у безпеці, тоді як інформація про долю решти двох досі невідома. Цей останній інцидент стався після ще одного смертельного нападу на початку цього місяця.

Нагадаємо, що 19 липня четверо громадян Індії загинули, а одна людина отримала важкі поранення, коли торгове судно MV Golden Leo зазнало нападу під час виходу з Одеси. Атаку здійснили російські війська.

До слова, голова Асоціації морських портів України Дмитро Барінов вважає, що міжнародна спільнота повинна перейти від дипломатичних заяв до реальних дій у відповідь на російські атаки проти цивільного судноплавства у Чорному морі. В інтерв'ю «Главкому» він нагадав, як Україна змогла перебудувати експорт після блокади портів на початку повномасштабної війни.

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Теги: МЗС війна

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