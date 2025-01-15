Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом: Катар розкрив нові деталі

Раніше повідомлялося, що Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про зупинку війни

Перша фаза триватиме 42 дні та передбачатиме припинення вогню

У неділю, 19 січня, набуде чинності угода між Ізраїлем, ХАМАСом. Про це заявив прем’єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані під час пресконференції в Досі

Глава катарського уряду також поділився деталями домовленостей. Так, перша фаза триватиме 42 дні та передбачатиме припинення вогню, а також відведення ізраїльських військ на схід, якомога далі від населених пунктів.

Після цього ізраїльські війська будуть розміщені вздовж кордону з Газою, що дасть змогу провести обмін полоненими, передати останки загиблих та повернути переміщених осіб до своїх домівок.

Крім того, буде збільшено потік гуманітарної допомоги до всіх районів Гази, зокрема для відновлення лікарень, медичних центрів та пекарень.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США.

Раніше стало відомо, що переговори про припинення вогню «завершено на 90%». Як нагадало видання, Трамп пригрозив «пеклом на Близькому Сході», якщо ХАМАС не звільнить заручників, утримуваних у Газі, до 20 січня.

До слова, ізраїльські військові ліквідували двох командирів ХАМАСу, які керували нападом на країну із Сектора Газа 7 жовтня 2023 року. Зазначається, що військові завдали удару та ліквідували терориста Фехмі Салмі, командира роти «Нухба» в батальйоні ХАМАС «Зейту», який діяв під час удару з будівлі, що раніше слугувала школою «Аль-Фалах».