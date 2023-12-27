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Блокада кордону: прем’єр Польщі Туск повідомив гарні новини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Блокада кордону: прем’єр Польщі Туск повідомив гарні новини
фото: з відкритих джерел

Дональд Туск: «Я не думаю, що ми досягнемо максимуму, якого хочуть далекобійники»

Уряд Польщі наближається до того, щоб припинити блокаду кордону з Україною. Про це заявив прем’єр Польщі Дональд Туск, повідомляє Reuters.

«Я не думаю, що ми досягнемо максимуму, якого хочуть далекобійники, але здається, що те, що може бути досягнуто, дозволить нам зняти емоції і зняти блокади на кордоні», – сказав він.

У неділю фермери призупинили акцію протесту на одному з прикордонних переходів, але далекобійники продовжують блокувати три інші.

Раніше повідомлялося, що на польсько-українському кордоні залишаються заблокованими три напрямки.  Це «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова, «Рава-Руська-Гребенне». 

Також повідомлялося, що час очікування водіїв на виїзд із Польщі через пункт пропуску з Україною в Дорогуську збільшився до понад 30 днів через посилення протесту перевізників.

Читайте також: Блокування кордону. Звідки ці складнощі з поляками?
 
Теги: Дональд Туск Польща кордон

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