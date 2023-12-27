Блокада кордону: прем’єр Польщі Туск повідомив гарні новини

Дональд Туск: «Я не думаю, що ми досягнемо максимуму, якого хочуть далекобійники»

Уряд Польщі наближається до того, щоб припинити блокаду кордону з Україною. Про це заявив прем’єр Польщі Дональд Туск, повідомляє Reuters.

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«Я не думаю, що ми досягнемо максимуму, якого хочуть далекобійники, але здається, що те, що може бути досягнуто, дозволить нам зняти емоції і зняти блокади на кордоні», – сказав він.

У неділю фермери призупинили акцію протесту на одному з прикордонних переходів, але далекобійники продовжують блокувати три інші.

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Раніше повідомлялося, що на польсько-українському кордоні залишаються заблокованими три напрямки. Це «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова, «Рава-Руська-Гребенне».

Також повідомлялося, що час очікування водіїв на виїзд із Польщі через пункт пропуску з Україною в Дорогуську збільшився до понад 30 днів через посилення протесту перевізників.