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Киргизстан повністю заборонив сайти для дорослих

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Киргизстан повністю заборонив сайти для дорослих
Депутати наголошували, що порнографічний контент не відповідає ісламським та традиційним киргизьким цінностям
колаж: glavcom.ua

Киргизстан повністю заборонив сайти для дорослих: Парламент обґрунтував рішення «народними цінностями» та боротьбою за народжуваність

Парламент Киргизстану ухвалив у другому та третьому читаннях законопроєкт, що передбачає повну заборону всіх порносайтів на території країни. Це рішення, яке викликало гарячі суперечки, обґрунтовується «захистом моральних та етичних цінностей» киргизького народу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на парламент Киргизстану.

Під час обговорення законопроєкту депутати висловлювали низку неоднозначних аргументів на підтримку блокування порносайтів:

  • «Наші народні цінності»: Депутати наголошували, що порнографічний контент не відповідає ісламським та традиційним киргизьким цінностям, підриваючи моральні засади суспільства, особливо серед молоді.
  • Вплив на народжуваність: Депутат Аккулу Бердієв заявив, що «раніше, коли не було порнографії, наші предки народжували по 10-15 дітей!», припускаючи, що заборона порнографії різко збільшить народжуваність у країні. Він також зазначив, що «якщо багато дивитися таке відео, то людина швидко старіє, стає забудькуватою».
  • Виховання батьків: Депутат Ісхак Масалієв, хоча й припустив, що порно може підвищувати народжуваність, підтримав обмеження, наголосивши на важливості виховання батьків, які потім виховуватимуть своїх дітей.

Законопроєкт передбачає створення «чорного списку» порносайтів та технічну фільтрацію контенту на рівні інтернет-провайдерів. У разі порушення провайдерів чекають штрафи та позбавлення ліцензії.

Проте, самі автори законопроєкту та представники Служби з нагляду в галузі зв’язку визнають, що в епоху VPN та дзеркальних сайтів обійти блокування для користувачів буде «справою пари кліків». Заступник голови Служби Азамат Асанов підтвердив, що провайдери не мають технічної можливості обійти VPN.

Противники заборони порнографії вважають, що такий крок лише більше роздратує любителів відео для дорослих і змусить їх активніше використовувати засоби для обходу блокувань. Депутат Дастан Бекешов висловив побоювання, що повна заборона може призвести до того, що люди «підуть на вулицю, шукати це».

Нагадаємо, слідчі Національної поліції України проводили обшуки в українських моделей OnlyFans, інформацію про яких спочатку отримала Державна податкова служба, а потім Бюро економічної безпеки.

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Теги: Киргизстан парламент інтернет

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