Китай накрив тайфун «Дельфін»: понад мільйон людей евакуйовано (фото, відео)

Шанхай зіткнувся з рекордними за понад 150 років опадами, а сама стихія може вирувати понад два тижні

На сході Китаю через тайфун «Дельфін» за добу евакуювали понад мільйон людей. Стихія принесла проливні дощі та сильний вітер, а влада попереджає про загрозу масштабних повеней і зсувів ґрунту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

Лише у Шанхаї до вечора 9 серпня евакуювали 215,6 тис. людей. Метеорологічна станція у центрі міста зафіксувала найвищий рівень опадів за 24 години за останні понад 150 років.

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Негода також серйозно вплинула на авіасполучення. Аеропорт Шанхая скасував близько 1,5 тис. рейсів, а понад 30 тис. пасажирів евакуювали.

До наближення стихії підготувався і Шанхайський порт Яншань. Із причалів перемістили в укриття понад 500 малих і середніх суден. За попереднім прогнозом синоптиків, тайфун «Дельфін» може вирувати понад 15 днів. Водночас кілька днів інтенсивних опадів, щонайменше до 12 серпня, створюють загрозу масштабних повеней та зсувів ґрунту.

фото: АР

Через небезпеку влада закликала жителів постраждалих районів залишатися у приміщеннях під час сильних злив.

Науковці з Японії зазначили, що температура поверхні океану суттєво впливає на інтенсивність тайфунів у західній частині Тихого океану. Нове дослідження показало, що через глобальне потепління екстремально сильні шторми у майбутньому можуть виникати частіше.

Нагадаємо, 28 липня південь Японії сколихнув один із найпотужніших землетрусів за останнє десятиліття. У префектурі Кумамото стався землетрус магнітудою 7,1.

Через стихійне лихо тисячі будинків залишилися без електропостачання. Також було зафіксовано пошкодження доріг, мостів та окремих будівель.