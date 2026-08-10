Китай накрив тайфун «Дельфін»: понад мільйон людей евакуйовано (фото, відео)
Шанхай зіткнувся з рекордними за понад 150 років опадами, а сама стихія може вирувати понад два тижні
На сході Китаю через тайфун «Дельфін» за добу евакуювали понад мільйон людей. Стихія принесла проливні дощі та сильний вітер, а влада попереджає про загрозу масштабних повеней і зсувів ґрунту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.
Лише у Шанхаї до вечора 9 серпня евакуювали 215,6 тис. людей. Метеорологічна станція у центрі міста зафіксувала найвищий рівень опадів за 24 години за останні понад 150 років.
Негода також серйозно вплинула на авіасполучення. Аеропорт Шанхая скасував близько 1,5 тис. рейсів, а понад 30 тис. пасажирів евакуювали.
До наближення стихії підготувався і Шанхайський порт Яншань. Із причалів перемістили в укриття понад 500 малих і середніх суден. За попереднім прогнозом синоптиків, тайфун «Дельфін» може вирувати понад 15 днів. Водночас кілька днів інтенсивних опадів, щонайменше до 12 серпня, створюють загрозу масштабних повеней та зсувів ґрунту.
Через небезпеку влада закликала жителів постраждалих районів залишатися у приміщеннях під час сильних злив.
Науковці з Японії зазначили, що температура поверхні океану суттєво впливає на інтенсивність тайфунів у західній частині Тихого океану. Нове дослідження показало, що через глобальне потепління екстремально сильні шторми у майбутньому можуть виникати частіше.
Нагадаємо, 28 липня південь Японії сколихнув один із найпотужніших землетрусів за останнє десятиліття. У префектурі Кумамото стався землетрус магнітудою 7,1.
Через стихійне лихо тисячі будинків залишилися без електропостачання. Також було зафіксовано пошкодження доріг, мостів та окремих будівель.
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