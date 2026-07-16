Білий дім готує публікацію секретних документів щодо Китаю та виборів у США

Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп беруть участь у зустрічі в рамках свого візиту до саду Чжуннаньхай у Пекіні, Китай, 15 травня 2026 року.

Розвідматеріали стосуються виборів 2020 року, але не містять доказів маніпуляцій із голосами

Білий дім розглядає можливість розсекретити частину розвідувальних матеріалів щодо можливого втручання Китаю у президентські вибори США 2020 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Трамп може розкрити розвідувальні дані, зібрані та проаналізовані впродовж його першого терміну, під час виступу, який має відбутися сьогодні ввечері. Очікується, що Трамп говоритиме про безпеку американської виборчої системи. Джерела Reuters, які побажали залишитися анонімними, стверджують, що розвідувальні матеріали не містять доказів того, що Китай змінював результати голосування або маніпулював підрахунком голосів на виборах 2020 року.

Саме агентство не змогло перевірити зміст документів. За словами співрозмовників Reuters, матеріали стосуються того, чи мав Китай намір або можливість вплинути на перебіг американських виборів.

За словами співрозмовників агентства, частина посадовців побоюється, що розсекречення документів може створити хибне враження про доведене втручання Китаю, а також розкрити джерела й методи роботи американської розвідки.

Трамп продовжує стверджувати, що вибори 2020 року були сфальсифіковані, припускаючи, що іноземний гравець був причетний до підтасовування голосів, незважаючи на судові рішення, які підтверджують перемогу Джо Байдена.

Незважаючи на коментарі Трампа, Білий дім припустив, що зміст промови може змінитися.

«Як завжди, анонімні джерела спекулюють щодо того, що президент Трамп скаже під час своєї промови у четвер увечері. Правда в тому, що ніхто ще не знає, що зрештою скаже президент Трамп», – цитує Reuters заяву прессекретарки Білого дому Каролайн Лівітт.

Нагадуємо, що у 2021 році розвідувальне співтовариство США дійшло висновку: жодна іноземна держава не змогла змінити результати президентських виборів 2020 року чи вплинути на підрахунок голосів. Водночас окремі аналітики висловлювали незгоду з цією оцінкою, вважаючи, що Китай міг мати можливість втручатися у виборчий процес.