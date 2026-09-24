Головна Світ Соціум
search button user button menu button

КНДР випробувала модернізовану реактивну систему залпового вогню

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
КНДР випробувала модернізовану реактивну систему залпового вогню
Кім Чен Ин спостерігає за випробуванням ракет
фото: KCNA (ілюстративне)

Ракети здатні вражати цілі на відстані 115 км

Північна Корея провела випробувальний запуск модернізованої 240-міліметрової системи залпового вогню з керованими боєприпасами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Випробування продемонстрували точність і переваги ракет із збільшеною дальністю польоту, які використовують автономну систему точного наведення.

Зазначається, що ракети здатні вражати цілі на відстані 100 км у режимі траєкторного польоту та на відстані 115 км у режимі комбінованого планування. Розробка таких ракет гарантує Північній Кореї суттєве підвищення боєготовності вздовж південного кордону, який вона поділяє з Південною Кореєю.

Пак Чон Чон, заступник голови Центральної військової комісії, який керував випробуванням, наголосив на необхідності зосередити найнебезпечніші та найруйнівніші ударні сили на південному кордоні.

Лім Еул-чул, професор Інституту досліджень Далекого Сходу університету Кюнгнам у Сеулі, зазначив, що використання системи точного наведення свідчить про те, що Північна Корея може завдати удару по ключових об’єктах у столичному регіоні Сеула з похибкою всього в кілька метрів. Це становить потенційну загрозу для густонаселеного столичного регіону Південної Кореї.

Нагадаємо, Північна Корея провела військові навчання з бойовими стрільбами для перевірки боєготовності артилерійських і ракетних підрозділів.

Як повідомлялося, Північна Корея продовжує розширювати свою ядерну програму. У головному ядерному комплексі країни в Йонбені виявили новий об'єкт для збагачення урану.

Читайте також:

Теги: Північна Корея військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Путін та Кім Чен Ин поглиблюють співпрацю
Росія та КНДР відкрили автомобільний міст через річку Туманну
7 вересня, 11:51
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 332 танки
Втрати ворога станом на 8 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
8 вересня, 07:09
Пхеньян заробляє на співпраці з Москвою мільярди доларів
Зближення Путіна і Кім Чен Ина занепокоїло Китай – Forbes
14 вересня, 04:45
Заява пролунала на тлі активного військового зближення Пхеньяна та Москви
Кім Чен Ин заявив про «перемогу» Росії у війні проти України
15 вересня, 05:30
Північнокорейські військові безпосередньо брали участь у боях під час Курської операції
Зеленський пояснив, навіщо Північна Корея відправляє десятки тисяч військових до Росії
17 вересня, 12:35
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 346 танків
Рекордні втрати окупантів за добу у 2026 році: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
17 вересня, 06:54
Головна різниця полягає у тому, що НРК евакуюють поранених без екіпажу, а броньовані машини – з медиками на борту
Евакуація поранених: командування Медичних сил назвало переваги НРК та броньованих медеваків
19 вересня, 13:50
Причина вибуху наразі не встановлена
У буферній зоні між КНДР і Південною Кореєю стався вибух: поранено військових
21 вересня, 13:49
Південна Корея та КНДР є заклятими ворогами
На Азійських іграх перед матчем збірної Південної Кореї помилково увімкнули гімн КНДР
19 вересня, 21:33

Соціум

У Сербії суд призначив домашній арешт учаснику війни проти України
У Сербії суд призначив домашній арешт учаснику війни проти України
У Казахстані загинули військові під час навчань на узбережжі Каспійського моря
У Казахстані загинули військові під час навчань на узбережжі Каспійського моря
КНДР випробувала модернізовану реактивну систему залпового вогню
КНДР випробувала модернізовану реактивну систему залпового вогню
Українець влаштував різанину у монастирі в Польщі: загинув священник, є поранені
Українець влаштував різанину у монастирі в Польщі: загинув священник, є поранені
Південна Корея підтвердила передачу двох полонених Україною військових КНДР
Південна Корея підтвердила передачу двох полонених Україною військових КНДР
Призначений Трампом суддя став на бік ЗМІ у суперечці з Білим домом
Призначений Трампом суддя став на бік ЗМІ у суперечці з Білим домом

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua