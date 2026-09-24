КНДР випробувала модернізовану реактивну систему залпового вогню

Ракети здатні вражати цілі на відстані 115 км

Північна Корея провела випробувальний запуск модернізованої 240-міліметрової системи залпового вогню з керованими боєприпасами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Випробування продемонстрували точність і переваги ракет із збільшеною дальністю польоту, які використовують автономну систему точного наведення.

Зазначається, що ракети здатні вражати цілі на відстані 100 км у режимі траєкторного польоту та на відстані 115 км у режимі комбінованого планування. Розробка таких ракет гарантує Північній Кореї суттєве підвищення боєготовності вздовж південного кордону, який вона поділяє з Південною Кореєю.

Пак Чон Чон, заступник голови Центральної військової комісії, який керував випробуванням, наголосив на необхідності зосередити найнебезпечніші та найруйнівніші ударні сили на південному кордоні.

Лім Еул-чул, професор Інституту досліджень Далекого Сходу університету Кюнгнам у Сеулі, зазначив, що використання системи точного наведення свідчить про те, що Північна Корея може завдати удару по ключових об’єктах у столичному регіоні Сеула з похибкою всього в кілька метрів. Це становить потенційну загрозу для густонаселеного столичного регіону Південної Кореї.

Нагадаємо, Північна Корея провела військові навчання з бойовими стрільбами для перевірки боєготовності артилерійських і ракетних підрозділів.

Як повідомлялося, Північна Корея продовжує розширювати свою ядерну програму. У головному ядерному комплексі країни в Йонбені виявили новий об'єкт для збагачення урану.