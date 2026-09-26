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В одній із країні ЄС підлітки бунтують проти призову в армію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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В одній із країні ЄС підлітки бунтують проти призову в армію
фото з відкритих джерел

Німецькі школярі протестують проти обов’язкового військового обліку

Десятки тисяч учнів по всій Німеччині вийшли на вулиці, щоб протестувати проти можливого призову до військової служби. Як інформує «Главком», про це повідомляють німецькі ЗМІ.

Закон про нову військову службу набув чинності на початку року. За допомогою цього закону уряд прагне залучити більше молоді до Бундесверу. Зараз у багатьох містах пройшли студентські протести проти можливого призову на військову службу.

Тисячі молодих людей по всій Німеччині протестували проти потенційного відновлення військового обов’язку та нових обов’язкових медичних оглядів. Ініціатива «Шкільний страйк проти військового обов’язку» повідомила про понад 45 000 учнів приблизно у 100 містах по всій Німеччині.

Закон про нову військову службу набув чинності в січні. Його основним елементом є обов’язковий призов для юнаків, народжених у 2008 році або пізніше. Це має на меті залучити добровольців для розширення збройних сил. Якщо цільові показники не будуть досягнуті, Бундестаг може прийняти рішення про відновлення призову, який було призупинено у 2011 році.

Як зазначають німецькі ЗМІ, метою нового закону про військову службу є збільшення кількості діючих солдатів Бундесверу до 255 000–270 000 до 2035 року.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині стартували обов'язкові медичні обстеження 18-річних чоловіків – на них викликають навіть тих, хто не заявляв про зацікавленість у службі.

Нагадаємо, у січні Бундесвер розпочав нову систему військового обліку, надіславши перші 5 тис. листів 18-річним німцям з анкетами щодо готовності служити. До слова, генеральний інспектор Бундесверу вже закликав німців готуватися до можливого військового конфлікту, наголошуючи, що сучасні загрози неможливо подолати силами лише армії.

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Теги: страйк школярі Німеччина

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