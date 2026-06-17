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Зеленський назвав головний результат України на саміті G7

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський назвав головний результат України на саміті G7
Президент Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку України
фото: Офіс президента

Україна домовилася про посилення ППО та новий тиск на РФ на саміті G7

Президент Володимир Зеленський заявив, що одним із головних результатів саміту G7 у Франції стали домовленості про додаткове посилення протиповітряної оборони України, пише «Главком».

«Саміт G7 у Франції приніс важливі результати для України. Найголовніше – ми домовились про додаткове посилення української ППО», – наголосив Зеленський.

За словами президента, партнери також погодили нові кроки для посилення тиску на Росію та продовження підтримки України. «Будуть нові кроки для тиску на Росію за війну, тиску заради миру. Партнери забезпечать підтримку нашого захисту та енергетичної стійкості», – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що під час саміту вдалося досягти спільного бачення ключових викликів та шляхів реагування на них. «Важливо, що ми маємо спільне розуміння головних викликів і конкретних кроків для відповіді на них. Наша глобальна єдність реально зменшує російську можливість продовжувати цю божевільну та злочинну агресію проти України», – заявив глава держави.

Президент також подякував міжнародним партнерам за підтримку України.

Нагадаємо, лідери «Великої сімки» на саміті в Евіан-ле-Бен ухвалили підсумкову заяву з геополітичних питань: G7 зобов'язалась посилити санкції проти нафтогазового сектору Росії, збільшити постачання засобів ППО та зброї для України, а також підтримати американсько-іранську угоду й розмінування Ормузької протоки. 

У заяві лідери назвали себе «єдиними у непохитній підтримці України, яка відстоює свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність». Вони відзначили успіхи України на полі бою за останні місяці й наголосили, що «зараз спостерігається нова динаміка».

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Теги: Велика сімка Володимир Зеленський саміт системи ППО

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