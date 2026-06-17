Мелоні кинула палити: на саміті G7 зафіксовано неформальні розмови лідерів (відео)

На саміті лідери влаштували дискусію про шкідливі звички

На полях саміту «Групи семи» (G7) у французькому Евіані увімкнені мікрофони випадково зафіксували неформальне спілкування лідерів. Головною темою розмови несподівано став здоровий спосіб життя та боротьба зі шкідливими звичками. Про це стало відомо завдяки запису зустрічі високого рівня, інформує «Главком».

Під час однієї з пауз між офіційними засіданнями прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні у розмові з колегами відкрито поділилася особистим досягненням. Вона розповіла, що повністю кинула палити рівно місяць тому.

Ця новина викликала жвавий інтерес в інших учасників зустрічі. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер одразу вирішив підтримати розмову та звернувся до новообраного президента Європейської ради Антоніу Кошти із запитанням, коли саме той відмовився від тютюну.

«Я зупинився у 2005 році… Ніколи не повертався. 21 рік тому», – відповів очільник Євроради.

🇮🇹Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні кинула палити: мікрофони на саміті G7 зафіксували неформальні розмови лідерів pic.twitter.com/coCmCptY89 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2026

«Главком» писав, що на полях мирного саміту в Єгипті, спрямованого на припинення війни в Газі, Ердоган пообіцяв Мелоні, що знайде спосіб переконати її кинути палити.

У книзі, заснованій на серії інтерв'ю, Мелоні зізналася, що знову почала палити після 13-річної перерви. Але вона також визнала, що куріння допомогло їй налагодити стосунки з іншими політиками, зокрема з президентом Тунісу Каїсом Саїдом.

До слова, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розпочав кампанію проти ожиріння – тепер громадян можуть публічно зважувати прямо на вулицях. Деякі вважають цю ініціативу авторитарною та принизливою.