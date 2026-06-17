Головна Скотч Відео
search button user button menu button

Мелоні кинула палити: на саміті G7 зафіксовано неформальні розмови лідерів (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Джорджа Мелоні похвалилася лідерам, що кинула палити
фото: скрин з відео

На саміті лідери влаштували дискусію про шкідливі звички

На полях саміту «Групи семи» (G7) у французькому Евіані увімкнені мікрофони випадково зафіксували неформальне спілкування лідерів. Головною темою розмови несподівано став здоровий спосіб життя та боротьба зі шкідливими звичками. Про це стало відомо завдяки запису зустрічі високого рівня, інформує «Главком».

Під час однієї з пауз між офіційними засіданнями прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні у розмові з колегами відкрито поділилася особистим досягненням. Вона розповіла, що повністю кинула палити рівно місяць тому.

Ця новина викликала жвавий інтерес в інших учасників зустрічі. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер одразу вирішив підтримати розмову та звернувся до новообраного президента Європейської ради Антоніу Кошти із запитанням, коли саме той відмовився від тютюну.

 «Я зупинився у 2005 році… Ніколи не повертався. 21 рік тому», – відповів очільник Євроради.

«Главком» писав, що на полях мирного саміту в Єгипті, спрямованого на припинення війни в Газі, Ердоган пообіцяв Мелоні, що знайде спосіб переконати її кинути палити.

У книзі, заснованій на серії інтерв'ю, Мелоні зізналася, що знову почала палити після 13-річної перерви. Але вона також визнала, що куріння допомогло їй налагодити стосунки з іншими політиками, зокрема з президентом Тунісу Каїсом Саїдом.

До слова, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розпочав кампанію проти ожиріння – тепер громадян можуть публічно зважувати прямо на вулицях. Деякі вважають цю ініціативу авторитарною та принизливою.

Читайте також:

Теги: саміт тютюнові вироби Джорджа Мелоні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном 14 травня 2026 року у Пекіні
Україну «злили»? Що насправді привіз Трамп із Пекіна
17 травня, 22:07
Пекін завдяки вичікувальній позиції лише зміцнюється на фоні світової нестабільності
Адмірал НАТО назвав країну, що найбільше виграє від затяжної війни в Україні
17 травня, 20:15
Президент зробив заяву про саміт НАТО
Президент підтвердив, що поїде на саміт НАТО в Анкарі
3 червня, 21:29
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський після саміту в Естонії визначив ключові пріоритети
9 червня, 19:40
Володимир Зеленський з візитом у Франції
Зеленський прибув до Франції на саміт «Великої сімки»
Вчора, 09:18
Президент подякував Макрону за зустрічі
Зеленський назвав головні завдання України на саміті G7
Вчора, 12:45
Прем'єр Естонії розкрив деталі участі Зеленського у саміті
Зеленський прибув на саміт Нордично-Балтійської вісімки
9 червня, 11:28
Трамп заявив про готовність Зеленського і Путіна до діалогу
Президент США побачив нові перспективи для миру в Україні
15 червня, 19:51
Лідери G7 погодили новий пакет енергетичних санкцій проти РФ
Лідери G7 взялися за нафту та газ Росії: що відомо
Вчора, 16:22

Відео

Музичні рукостискання: Макрон підібрав лідерам G7 хіти з натяком (відео)
Музичні рукостискання: Макрон підібрав лідерам G7 хіти з натяком (відео)
Мелоні кинула палити: на саміті G7 зафіксовано неформальні розмови лідерів (відео)
Мелоні кинула палити: на саміті G7 зафіксовано неформальні розмови лідерів (відео)
ЗСУ іронічно звернулися до Шарія після атаки на Чонгарський міст
ЗСУ іронічно звернулися до Шарія після атаки на Чонгарський міст
Олег Винник показався у Чехії та несподівано загавкав (відео)
Олег Винник показався у Чехії та несподівано загавкав (відео)
Шестикласник підкорив мережу грою на друкарській машинці у Національній філармонії (відео)
Шестикласник підкорив мережу грою на друкарській машинці у Національній філармонії (відео)
Ветеран піднявся на Говерлу на протезі, щоб освідчитися коханій (відео)
Ветеран піднявся на Говерлу на протезі, щоб освідчитися коханій (відео)

Новини

Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Сьогодні, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Сьогодні, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Вчора, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Вчора, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Вчора, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Вчора, 08:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua