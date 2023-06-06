Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В’їзд для українців до Євросоюзу стане платним: скільки коштуватиме

Ірина Озтурк
glavcom.ua
В’їзд для українців до Євросоюзу стане платним: скільки коштуватиме
ETIAS – це спеціальний дозвіл на в’їзд до країн ЄС, який прив’язується до паспорта мандрівника
фото з відкритих джерел

З 2024 року громадяни України зобов'язані будуть отримувати ETIAS – це спеціальний дозвіл на в’їзд до країн ЄС, який прив’язується до паспорта мандрівника

Починаючи з наступного року українці та громадяни інших країн, в яких діє безвізовий режим з Європейським Союзом, повинні будуть сплачувати обов’язковий збір на в’їзд за програмою ETIAS (системою авторизації в’їзду до Європи – «Главком»). Інформація про це розміщена на сайті Євросоюзу. 

ETIAS – це спеціальний дозвіл на в’їзд до країн ЄС, який прив’язується до паспорта мандрівника. Він дійсний упродовж трьох років, тобто не потрібно сплачувати збір щоразу, коли ви збираєтеся до Європи. Втім, якщо термін дії закордонного паспорта спливе раніше, дозвіл автоматично скасовується. Після оформлення нового проїзного документа ETIAS потрібно буде поновити.

Вартість послуги 

Вартість оформлення дозволу становить 7 євро з однієї людини. Отримати його необхідно не пізніше, ніж за 96 годин до запланованого перетину кордону з Євросоюзом незалежно від виду транспорту, яким ви плануєте скористатися.

У випадку, якщо вас буде дійсний дозвіл ETIAS, в’їжджати на територію ЄС для короткотермінового перебування (до 90 днів упродовж будь-якого 180-денного періоду) можна необмежену кількість разів. Втім, це ще не гарантує, що ви безперешкодно потрапите до Європи – на кордоні все одно доведеться проходити ретельну перевірку в країні прибуття. До того ж, якщо ви подорожуєте через ЄС транзитом, ETIAS також необхідний.

Якщо людина бажає виїхати до Євросоюзу більш як на 90 днів або не маєте біометричного паспорту чи українського громадянства, потрібно буде отримати шенгенську візу.

Як відбувається процедура отримання ETIAS?

Зазвичай заявки ETIAS опрацьовують та підтверджують упродовж кількох хвилин, а авторизацію надсилають на електронну пошту у форматі PDF-документа. Роздруковувати його не потрібно – дозвіл збережеться в Європейській імміграційній системі разом із паспортними даними. Навіть якщо вам відмовлять в отриманні ETIAS, завжди можна оформити гостьову візу.

Нагадаємо, терміни запуску Європейської інформаційної системи авторизації подорожей кілька разів переносили, зокрема – через потребу у додатковому фінансуванні та у технічному законодавстві, яке зрештою ухвалили лише у 2021 році. Тоді в Брюсселі очікували, що систему ETIAS можна буде запустити з початку 2022 року, але дати знову  з технічних причин перенесли на 2022-й, а згодом відтермінували до 2024 року

Читайте також: Десять міст світу, де туристи витрачають найбільше грошей: інфографіка
Теги: безвізовий режим українці Європа Що буде з Євросоюзом туризм

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Громадяни РФ не готові суперечити волі російського диктатора
Росіян 20 років готували до війни
15 травня, 14:11
Згідно з російськими даними, Башкирія ділить 4-5 місце серед усіх регіонів РФ за кількістю загиблих в Україні солдатів окупаційної армії Кремля
Чому башкири помирають за Путіна?
23 травня, 14:32
Наразі точно не визначено, на яких маршрутах чекати жіночі купе, але це будуть маршрути далекого сполучення
Жіночі вагони. Чому взагалі виникла така потреба
25 травня, 09:03
Міжнародний день матері
14 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 травня, 00:37
Податки на вживання доданого цукру чи різні види обмежень уже діють у 107 країнах світу
МОЗ пропонує ввести акциз на солодкі газовані напої: реакція українців
11 травня, 12:41
До засідання комісії не допускатимуть представника, у якого є потенційний або реальний конфлікт інтересів
Компенсація за пошкоджене житло: як працюватимуть комісії
11 травня, 17:13
На субсидію можуть претендувати не всі
Чому можуть відмовити в субсидії: названо причини
17 травня, 08:24
Зеленський отримав премію Карла Великого від імені українського народу за заслуги перед Європою
Зеленський отримав престижну європейську премію: подробиці
14 травня, 20:24
Громадяни України мають дотримуватися норм допустимого шуму
Штрафи за поведінку у квартирах та на вулиці: що важливо знати українцям
19 травня, 12:09

Соціум

Польща передала Україні 17 карет швидкої допомоги
Польща передала Україні 17 карет швидкої допомоги
Уперше науковці зафільмували, як мозок очищається від мертвих нейронів (відео)
Уперше науковці зафільмували, як мозок очищається від мертвих нейронів (відео)
В’їзд для українців до Євросоюзу стане платним: скільки коштуватиме
В’їзд для українців до Євросоюзу стане платним: скільки коштуватиме
Польща зіштовхнулась із новою проблемою після повернення українців додому
Польща зіштовхнулась із новою проблемою після повернення українців додому
ООН після підриву ГЕС вітає з Днем російської мови: українці реагують на скандал
ООН після підриву ГЕС вітає з Днем російської мови: українці реагують на скандал
Жінка, що відсиділа 20 років за вбивство своїх дітей отримала помилування: деталі
Жінка, що відсиділа 20 років за вбивство своїх дітей отримала помилування: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Кримські партизани дізналися, хто підірвав Каховську ГЕС
54K
Польща зіштовхнулась із новою проблемою після повернення українців додому
20K
На Житомирщині пролунали вибухи
20K
Підрив Каховської ГЕС. Окупанти визнали, в Криму буде біда з водою
15K
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС: що робити в критичній ситуації
13K
Підрив Каховської ГЕС: місцева влада зробила заяву

Новини

Катастрофа на Каховській ГЕС: евакуйовані зможуть отримати грошову допомогу
Сьогодні, 22:21
Вибухи у Києві, підрив окупантами Каховської ГЕС: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Частину України очікують грози та дощі: прогноз погоди на 6 червня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад три години
Сьогодні, 04:12
На Київщині працює ППО (оновлено)
Сьогодні, 04:07
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту