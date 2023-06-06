В’їзд для українців до Євросоюзу стане платним: скільки коштуватиме

ETIAS – це спеціальний дозвіл на в’їзд до країн ЄС, який прив’язується до паспорта мандрівника

З 2024 року громадяни України зобов'язані будуть отримувати ETIAS – це спеціальний дозвіл на в’їзд до країн ЄС, який прив’язується до паспорта мандрівника

Починаючи з наступного року українці та громадяни інших країн, в яких діє безвізовий режим з Європейським Союзом, повинні будуть сплачувати обов’язковий збір на в’їзд за програмою ETIAS (системою авторизації в’їзду до Європи – «Главком»). Інформація про це розміщена на сайті Євросоюзу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

ETIAS – це спеціальний дозвіл на в’їзд до країн ЄС, який прив’язується до паспорта мандрівника. Він дійсний упродовж трьох років, тобто не потрібно сплачувати збір щоразу, коли ви збираєтеся до Європи. Втім, якщо термін дії закордонного паспорта спливе раніше, дозвіл автоматично скасовується. Після оформлення нового проїзного документа ETIAS потрібно буде поновити.

Вартість послуги

Вартість оформлення дозволу становить 7 євро з однієї людини. Отримати його необхідно не пізніше, ніж за 96 годин до запланованого перетину кордону з Євросоюзом незалежно від виду транспорту, яким ви плануєте скористатися.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У випадку, якщо вас буде дійсний дозвіл ETIAS, в’їжджати на територію ЄС для короткотермінового перебування (до 90 днів упродовж будь-якого 180-денного періоду) можна необмежену кількість разів. Втім, це ще не гарантує, що ви безперешкодно потрапите до Європи – на кордоні все одно доведеться проходити ретельну перевірку в країні прибуття. До того ж, якщо ви подорожуєте через ЄС транзитом, ETIAS також необхідний.

Якщо людина бажає виїхати до Євросоюзу більш як на 90 днів або не маєте біометричного паспорту чи українського громадянства, потрібно буде отримати шенгенську візу.

Як відбувається процедура отримання ETIAS?

Зазвичай заявки ETIAS опрацьовують та підтверджують упродовж кількох хвилин, а авторизацію надсилають на електронну пошту у форматі PDF-документа. Роздруковувати його не потрібно – дозвіл збережеться в Європейській імміграційній системі разом із паспортними даними. Навіть якщо вам відмовлять в отриманні ETIAS, завжди можна оформити гостьову візу.

Нагадаємо, терміни запуску Європейської інформаційної системи авторизації подорожей кілька разів переносили, зокрема – через потребу у додатковому фінансуванні та у технічному законодавстві, яке зрештою ухвалили лише у 2021 році. Тоді в Брюсселі очікували, що систему ETIAS можна буде запустити з початку 2022 року, але дати знову з технічних причин перенесли на 2022-й, а згодом відтермінували до 2024 року.