Кремль: США і Росія не друзі, а опоненти

Речник Кремля стверджує, що Путін «неодноразово демонстрував політичну волю на нормалізацію відносин» США і Росії.

У Росії визнали, що США «навряд чи можна назвати зараз партнерами»

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що США залишаються не партнерами, а опонентами Росії. Про це пише «Тасс».

«Навряд чи (США, – ред.) можна назвати зараз партнерами. Швидше, це наші опоненти. Поки ніяких партнерських програм і відносин немає, на превеликий жаль», – заявив речник Кремля.

Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін «неодноразово демонстрував політичну волю на нормалізацію відносин» США і Росії.

За його словами, втішним залишається факт, що РФ і США «від пікірування перейшли до переговорів, які супроводжуються подальшим пікіруванням».

До слова, карикатурист висміяв Путіна, якому скрізь мерещаться «іноземні агенти» (фото).

Зазначимо, на офіційному сайті Кремля 12 липня опублікували статтю українською мовою «про історичну єдність росіян та українців». Автором статті обсягом майже 40 тисяч символів зазначений президент РФ Володимир Путін.

У статті президент РФ заявив, що «сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи».

Президент країни-агресорки заявив, що Україні не потрібен Донбас з двох причин.

До слова, Зеленський готовий надати Путіну чимало матеріалів для наступної статті.