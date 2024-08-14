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Курська операція. Росія після низки поразок заявила про «паузу» в переговорах з Україною

Інна Никифорова
glavcom.ua
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Курська операція. Росія після низки поразок заявила про «паузу» в переговорах з Україною
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фото: скріншот відео Кремля

Росія визнає: через успішну Курську операцію Україна не хоче йти на переговори 

Росія не готова йти на переговори з Україною і заявила про «довгострокову паузу» із-за атак на Курську область, повідомовив посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник.

«Саме терористичними діями на курскому напрямку Україна як мінімум поставила на довгострокову паузу трек, пов'язаний із мирними переговорами», – заявив дипломат країни-агресорки.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що українська сторона намагається Курською операцією покращити свої переговорні позиції, але ні про які домовленості тепер «не може бути мови».

«Ні про які переговори зараз не може бути мови з тими, хто наносить удари по мирним громадянам та громадській інфраструктурі, а також намагається поставити під загрозу об’єкти ядерної енергетики», – заявляє Путін.

Також Володимир Путін вважає, що наступ на Курському напрямку це спроба дестабілізувати ситуацію у Росії. Зі слів президента Росії, він очікує наступ ЗСУ також на Брянському напрямку. 

Нагадаємо, що Росія буцімто готова «хоч завтра» сісти за стіл переговорів із Україною, але за умови, що Київ відмовиться від наміру вступити в НАТО, а ЗСУ повністю вийдуть із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Про це заявив 14 червня російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з керівництвом міністерства внутрішніх справ РФ.

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Теги: росія путін наказ политика переговори наступ Курщина

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