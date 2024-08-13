Завтра в бій? Близько 500 «відмовників» із Петербурга вивезли на полігон під Курськ

Зібраним чоловікам уже видали автомати та збираються відправити в бій

Близько 500 чоловіків, які відмовилися воювати, насильно вивезли з військового селища під Петербургом на полігон поблизу Курська. Їм видали автомати та готують до виряджання на фронт, попри проблеми зі здоров'ям у багатьох. Про це повідомляє телеграм-канал Astra, якому повідомили про ситуацію близькі люди затриманих.

Кілька сотень відмовників із російського Петербурга насильно посадили на літак і вивезли під Курськ фото: телеграм-канал Astra

Кілька сотень відмовників із російського Петербурга насильно посадили на літак і вивезли під Курськ фото: телеграм-канал Astra

Кілька сотень відмовників із російського Петербурга насильно посадили на літак і вивезли під Курськ. Зібраним чоловікам уже видали автомати та збираються відправити в бій.

«Напередодні з військового селища Кам’янка під Петербургом, де базується 138-та окрема мотострілецька бригада і де тримали кілька сотень чоловіків, які відмовилися воювати, вивезли щонайменше 500 осіб», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на частину з відмовників при цьому вже були заведені кримінальні справи про залишення частини, вони перебували під слідством, ще частина чекала на військову комісію. Серед тих, хто перебуває під арештом, – чоловіки з проблемами зі здоров’ям, фізичним і психічним:

«Забрали чоловіка з категорією «Д», плюс чоловік віком під 70 років, який ледве ходить, ще чоловіка без ока…», – зазначають у каналі.

За словами близьких, учора близько шостої вечора вони отримали від чоловіків, які перебували там, повідомлення, що їх раптово викликали на шикування, а потім, нічого не пояснюючи, посадили в КАМАЗи та під охороною відвезли на військовий аеродром.

Чоловіки пишуть рідним, що не знають, куди їх везуть. Тим часом вони вже майже у Курську фото: телеграм-канал Astra

Російські чоловіки кажуть, що їх привезли на аеродром і охороняють, «наче зеків» фото: телеграм-канал Astra

Російські чоловіки кажуть, що ніхто не питав їхнього бажання йти на війну фото: телеграм-канал Astra

Першу «партію» – близько 300 осіб – відправили в невідомому напрямку. Друга частина – близько 150 осіб – опинилася до ранку за 7 км від Курська на військовому полігоні. Дружини бояться, що їх «на першу лінію кинуть як м’ясо, бо нічого не оформляють, нічого не говорять, усе по-тихому».

«Зранку син написав, що зараз їх одягають, дадуть автомат і, найімовірніше, в бій. Якщо, не дай Боже, у нього станеться вибух у голові, і він когось розстріляє, хто в цьому буде винен?», – каже одна зі співрозмовниць, чий мобілізований син після участі у війні спостерігається у психіатра.

Як повідомлялося, через активний наступ ЗСУ у Курській області РФ стало очевидно, що на третій рік повномасштабної війни Росії бракує військових. Тож Кремль, який всіма силами намагається цього уникнути, може оголосити загальну мобілізацію. Росії потрібно близько 500 000 нових солдатів протягом наступних 12 місяців для компенсації виснаження військ в Україні.