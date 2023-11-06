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Росія планує створити військово-морську базу в Лівії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія планує створити військово-морську базу в Лівії
РФ хоче розширити свою військову присутність у східній Лівії
фото з відкритих джерел

Президент Росії і східний військовий командувач Лівії готують оборонну угоду

Росія планує розширити свою військову присутність у східній Лівії, створивши військово-морську базу. Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що президент Росії Володимир Путін і східний військовий командувач Лівії Халіфою Хафтаром готують оборонну угоду після їхньої зустрічі в Москві наприкінці вересня.

Адміністрація США сприймає цю загрозу як дуже серйозну.

«Утримання Росії від Середземного моря було ключовою стратегічною метою – якщо Росія отримає там порти, це дасть їй можливість шпигувати за всім Європейським Союзом», – зазначає Джонатан Вінер, колишній спеціальний посланник США в Лівії.

Російські військові кораблі, ймовірно, отримають постійне право на стоянку в лівійському Тобруку, що розташований всього в декількох сотнях кілометрів через Середземне море від Греції та Італії.

Також зазначається, що це довгострокова перспектива, оскільки вона вимагатиме значної модернізації портових потужностей. Наразі Росія поки що має лише одну військово-морську базу в Середземному морі – у сирійському Тартусі.

Нагадаємо, Росія створює в Африці приватну військову компанію для найманців, зокрема і вагнерівців. Водночас структура формується на базі бригади, яку вивозять з України, де вона брала участь у бойових діях.

До слова, Україна може отримати військову техніку, що була конфіскована у 2022 році біля берегів Лівії.

Теги: росія путін Лівія

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