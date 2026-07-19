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Ліси Сибіру та Алтаю пожирає метелик

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Ліси Сибіру та Алтаю пожирає метелик
Найбільшу шкоду завдає не сам метелик, а його гусінь
фото з відкритих джерел

Гусінь непарного шовкопряда здатна харчуватися понад 300 видами рослин

Орди шовкопряда пожирають регіони Сибіру та Алтаю – шкідники знищують ліси та проникають у квартири, де відкладають яйця на шторах і стінах. Про це повідомляють російські медіа, пише «Главком».

Площа осередків непарного шовкопряда за рік зросла з 1,3 до 1,5 млн гектарів, повідомили співробітники державного лісопатологічного моніторингу. Щоб зупинити поширення шкідника, у регіонах Сибіру проводять обробку лісів. Роботи провели в Новосибірській, Тюменській та Омській областях, а також у Республіці Алтай та Тиві. На це виділили понад мільярд рублів.

Гусінь непарного шовкопряда здатна харчуватися понад 300 видами рослин – серед них плодові дерева та чагарники. Мешканці регіонів публікують фотографії обгризених гілок: через повністю оголені крони здається, ніби осінь настала раніше, ніж слід. Дачники тим часом скаржаться на знищені сади та городи. Після лялькування та перетворення на метеликів вони проникають у будинки, сідають на вікна та відкладають яйця прямо у складках штор.

Фахівці кажуть, причиною навали шкідників стали одразу кілька факторів: міграція з сусідніх регіонів – Омської, Свердловської та Курганської областей, – а також низка посушливих років і відносно м’які зими. Масові спалахи чисельності непарного шовкопряда виникають циклічно і можуть тривати по три-чотири роки.

Ліси Сибіру та Алтаю пожирає метелик фото 1

При цьому також виявлено осередки сибірського шовкопряда та незначні осередки шовкопряда-монашки, соснового та дубового темнокрилого.

Непарний шовкопряд – це вид метеликів із родини еребід (лат. Lymantria dispar), відомий як один із найнебезпечніших шкідників лісів і садів. Його назва походить від того, що самець і самка цього виду дуже відрізняються між собою за зовнішнім виглядом – тобто вони «непарні».

Самка непарного шовкопряда більша, має білуваті крила з темними хвилястими смугами й майже не літає. Самець значно менший, коричневий, із добре розвиненими крилами та здатний активно літати в пошуках самок.

Найбільшу шкоду завдає не сам метелик, а його гусінь. Вона харчується листям понад сотні видів дерев і кущів – особливо дуба, берези, яблуні, тополі та інших листяних порід. Під час масового розмноження гусениці можуть повністю оголювати дерева, через що ті слабшають і стають більш вразливими до хвороб та інших шкідників.

Нагадаємо, у Сибіру дедалі помітнішою стає економічна присутність китайських компаній, які займаються лісозаготівлею та фактично утримують окремі населені пункти від занепаду. 

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Теги: ліс рослини Сибір

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