Ліси Сибіру та Алтаю пожирає метелик

Гусінь непарного шовкопряда здатна харчуватися понад 300 видами рослин

Орди шовкопряда пожирають регіони Сибіру та Алтаю – шкідники знищують ліси та проникають у квартири, де відкладають яйця на шторах і стінах. Про це повідомляють російські медіа, пише «Главком».

Площа осередків непарного шовкопряда за рік зросла з 1,3 до 1,5 млн гектарів, повідомили співробітники державного лісопатологічного моніторингу. Щоб зупинити поширення шкідника, у регіонах Сибіру проводять обробку лісів. Роботи провели в Новосибірській, Тюменській та Омській областях, а також у Республіці Алтай та Тиві. На це виділили понад мільярд рублів.

🐛Нашестя шовкопряда пожирають російські регіони Сибіру та Алтаю – шкідники знищують 1,5 млн гектарів лісу та пробираються до квартир, де відкладають яйця на шторах та стінах.#хроніки_оркостану pic.twitter.com/BSiWFbRsjZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 19, 2026

Гусінь непарного шовкопряда здатна харчуватися понад 300 видами рослин – серед них плодові дерева та чагарники. Мешканці регіонів публікують фотографії обгризених гілок: через повністю оголені крони здається, ніби осінь настала раніше, ніж слід. Дачники тим часом скаржаться на знищені сади та городи. Після лялькування та перетворення на метеликів вони проникають у будинки, сідають на вікна та відкладають яйця прямо у складках штор.

Фахівці кажуть, причиною навали шкідників стали одразу кілька факторів: міграція з сусідніх регіонів – Омської, Свердловської та Курганської областей, – а також низка посушливих років і відносно м’які зими. Масові спалахи чисельності непарного шовкопряда виникають циклічно і можуть тривати по три-чотири роки.

При цьому також виявлено осередки сибірського шовкопряда та незначні осередки шовкопряда-монашки, соснового та дубового темнокрилого.

Непарний шовкопряд – це вид метеликів із родини еребід (лат. Lymantria dispar), відомий як один із найнебезпечніших шкідників лісів і садів. Його назва походить від того, що самець і самка цього виду дуже відрізняються між собою за зовнішнім виглядом – тобто вони «непарні». Самка непарного шовкопряда більша, має білуваті крила з темними хвилястими смугами й майже не літає. Самець значно менший, коричневий, із добре розвиненими крилами та здатний активно літати в пошуках самок. Найбільшу шкоду завдає не сам метелик, а його гусінь. Вона харчується листям понад сотні видів дерев і кущів – особливо дуба, берези, яблуні, тополі та інших листяних порід. Під час масового розмноження гусениці можуть повністю оголювати дерева, через що ті слабшають і стають більш вразливими до хвороб та інших шкідників.

Нагадаємо, у Сибіру дедалі помітнішою стає економічна присутність китайських компаній, які займаються лісозаготівлею та фактично утримують окремі населені пункти від занепаду.