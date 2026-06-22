На лівому березі Києва розквітло рідкісне тюльпанове дерево (фото)

Тюльпанове дерево, або ж ліріодендрон, є найближчим родичем магнолії

Ліріодендрон має надзвичайно давню історію: його предки були поширені на території Євразії близько 100 млн років тому

На бульварі Амвросія Бучми, що у Дніпровському районі столиці, квітує тюльпанове дерево. Про це повідомили у районному комунальному підприємстві по утриманню зелених насаджень, інформує «Главком».

Тюльпанове дерево, або ж ліріодендрон, є найближчим родичем магнолії. Озеленювачі кажуть, що вид має надзвичайно давню історію: предки ліріодендрона були поширені на території Євразії ще в крейдяному періоді – близько 100 мільйонів років тому.

Рідкісне декоративне дерево вже кілька років поспіль радує місцевих своїм цвітінням. Його квіти нагадують маленькі тюльпани, завдяки чому дерево й отримало свою назву.

Рідкісне декоративне дерево вже кілька років поспіль радує місцевих своїм цвітінням фото: комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району

«Якщо будете поруч – неодмінно зупиніться на мить, щоб помилуватися цією природною красою та зробити яскраві світлини», – закликали у комунальному підприємстві.

Нагадаємо, у Києві цього року збільшили кількість міських ділянок із режимом обмеженого скошування трави до 119 локацій загальною площею 251 гектар. Щороку з початком теплого періоду скошування трави стає однією з найбільш обговорюваних тем серед киян, оскільки частина мешканців активно підтримує природні підходи до утримання дикорослих зон, а інші віддають перевагу традиційним доглянутим газонам. Саме тому в місті вже кілька років поспіль застосовують диференційований підхід до утримання територій відповідно до їхнього безпосереднього функціонального призначення.

До слова, життя в мегаполісі не обмежується лише стінами квартири, а наявність парку під боком стає одним із важливих критеріїв при виборі житла. Дослідження міської інфраструктури показало неочікувані результати: центральні райони виявилися зеленішими за деякі спальні масиви. Найзеленішими районами Києва є Солом’янський і Святошинський – в обох показник озеленення сягає 51%. Це райони, де парки, сквери та газони займають понад половину всієї території.