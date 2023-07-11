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Літак Пригожина втретє прилетів до Білорусі після заколоту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Літак Пригожина втретє прилетів до Білорусі після заколоту
Євген Пригожин
Фото: «РИА Новости»

Бізнес-джет приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах

Один із літаків ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина сьогодні ввечері вже втретє після заколоту в РФ приземлився в Білорусі. Про це повідомив моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн».

«За нашою інформацією, сьогодні о 19:40 бізнес-джет Євгена Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлився на військовому аеродромі у Мачулищах», – ідеться в повідомленні.

Як уточнив «Беларускі Гаюн», це вже втретє за останній час, коли борт Пригожина прилітає до Білорусі. Минулого разу це відбулося 27 червня і 1 липня.

Літак Пригожина втретє прилетів до Білорусі після заколоту фото 1
скриншот: «Беларускі Гаюн»

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина і ПВК «Вагнера», а сам ватажок найманців поїде до Білорусі. 27 червня повідомлялося, що літак Пригожина прибув до Білорусі. 

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Теги: Білорусь Євген Пригожин літак

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