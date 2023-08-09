Отримання німецького громадянства. Що потрібно мати на увазі українцям

Українці можуть отримати громадянство Німеччини, тільки, якщо відмовляться від свого

Набуття німецького громадянства для громадян України передбачає виконання низки конкретних умов

Паспорт Німеччини посідає третє місце у рейтингу візових свобод. Документ дає можливість подорожувати, навчатися, працювати, вести бізнес та жити не лише у ФРН, а й у будь-якій країні Євросоюзу без додаткових дозволів на в'їзд. Про це пише Migrationunion.

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Українці, які постійно проживають у Німеччині, мають можливість звернутися із заявою на отримання німецького громадянства. Цей процес вимагає виконання певних умов, проте взагалі не є складним. Однією з ключових вимог є володіння німецькою мовою на рівні B1.

Що потрібно для громадянства?

Набуття німецького громадянства для громадян України передбачає виконання конкретних умов, встановлених законодавством Німеччини. Однією з основних вимог є тривале проживання у Німеччині. Зазвичай, для поводження із заявою про надання громадянства, необхідно прожити в країні принаймні вісім років.

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Однак для громадян України, які успішно пройшли інтеграційні курси або мають особливі причини для набуття громадянства, цей термін може бути скорочений до шести років. До інших важливих вимог належить володіння німецькою мовою на високому рівні. Також майбутній громадянин Німеччини повинен мати докази своєї кримінальної бездоганності, тобто не мати проблем із законом.

Заява на громадянство

Набуття німецького громадянства починається з подання заяви. Цей процес є першим кроком у натуралізації та надає можливість стати громадянином Німеччини. Заява повинна містити особисті дані та документи, що підтверджують право на отримання громадянства, а також інформацію про місце проживання та рівень володіння німецькою мовою.

Після подання заяви його розглядають компетентні органи, які перевіряють виконання вимог для натуралізації. Ці умови включають тривале проживання в країні, вміння розмовляти німецькою, та інші фактори.

За позитивного рішення відповідних органів, іноземцю може бути надане німецьке громадянство. Цей процес може зайняти деякий час, але після успішного завершення особа отримає можливість належати до німецького суспільства та користуватися всіма правами та пільгами громадянина Німеччини.

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Знання мови

Існує кілька способів підтвердження знання німецької мови на рівні B1 для отримання німецького громадянства. Один з найпоширеніших методів – це здача офіційних мовних тестів, таких як TestDaF або Goethe-Zertifikat B1. Ці тести оцінюють розуміння прочитаного та почутого, а також вміння говорити та писати німецькою мовою на базовому рівні.

Окрім тестів, можливо підтвердити німецькі мовні навички через сертифікати чи документи, отримані відповідними навчальними закладами чи курсами німецької мови. Наприклад, сертифікати від Goethe-Institut чи інших відомих мовних шкіл є визнаними доказами знання мови. Також можна зазначити наявність німецькомовної освіти або професійного досвіду, наприклад, закінчення німецькомовного університету або роботу в німецькомовному середовищі.

Варто зазначити, що вимоги конкретних органів, які розглядають заяви на натуралізацію, можуть відрізнятись, тому важливо уважно перевірити їхні вимоги щодо документування знання мови на рівні B1. Правильне документування навичок знання німецької мови забезпечить успішний процес набуття німецького громадянства.

Переваги німецького паспорта

Власнику німецького паспорта надаються численні права, найважливішими серед яких є:

безвізовий в'їзд до 190 країн світу;

право постійного проживання у будь-якій державі ЄС;

необмежений доступ до німецького ринку праці;

можливість здобувати освіту в кращих європейських університетах;

право на ведення бізнесу у Німеччині та країнах ЄС;

право голосувати та брати участь у місцевих виборах.

Серед мінусів можна назвати заборону подвійне громадянство. Даний правовий статус доступний лише для дітей, які при народженні отримують підданство батька та матері, якщо один із батьків іноземець або має паспорти двох країн.

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Нагадаємо, нещодавно було оновлено всесвітній рейтинг паспортів. Японія втратила лідерство серед найсильніших паспортів світу. Вперше за п'ять років її випередив Сінгапур. А от на останній сходинці залишається Афганістан. Про це свідчать оновлені дані Henley Passport Index.

Сінгапурці можуть без візи поїхати до 192 країн. Японія опустилася на третє місце, а на другому розташувалися три європейські держави: Німеччина, Італія та Іспанія з безвізовим в'їздом до 190 країн. На початок 2023 року Японія займала перше місце, оскільки її громадяни мали право на безвізовий в'їзд до 193 країн.

Найслабшим паспортом у світі залишається паспорт Афганістану, який надає безвізовий доступ лише у 27 країнах – це на 165 менше, ніж Сінгапур. За ним слідують Ірак (29 країн) та Сирія (30 країн). Внизу рейтингу також знаходяться Пакистан (33 країни), Ємен та Сомалі (35 країн), Палестина та Непал (38 країн), Північна Корея (39 країн), Бангладеш (40 країн), Лівія та Шрі-Ланка (41 країна) та Косово (42 країна).