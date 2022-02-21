Макрон другий раз за добу подзвонив Путіну

Дзвінок був необхідний як дипломатичні зусилля міжнародної спільноти, щоб уникнути відкритого конфлікту в Україні

Ситуація на Донбасі загострилася

Президент Франції Еммануель Макрон провів ще одну телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Це друга розмова двох лідерів за добу, яка стосувалася України. Про це повідомляє BFM TV.

Видання зазначає, що лідер Франції вдався до повторних переговорів, оскільки загострилася ситуація на Донбасі. Дзвінок був необхідний як дипломатичні зусилля міжнародної спільноти, щоб уникнути відкритого конфлікту в Україні.

«Новий дзвінок в той же день. Еммануель Макрон знову розмовляв телефоном з Володимиром Путіним цієї неділі», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що друга розмова Макрона і Путіна тривала годину.

Зазначимо, що 20 лютого президент Франції провів кілька телефонних переговорів щодо ситуації в Україні. За останню добу він говорив з президентом РФ Володимиром Путіним (двічі), з президентом України Володимиром Зеленським, з президентом США Джозефом Байденом, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

До слова, Зеленський знову говорив із Макроном: деталі перемовин. Зауважимо, Макрон подзвонив Зеленському відразу після розмови з Путіним.

Напередодні президенти Франції та України також спілкувалися.

Попередня розмова Макрона із Зеленський відбулася 12 лютого: Макрон після переговорів із Путіним зателефонував Зеленському.

До слова, згідно з заявою Джонсона і Макрона, найближчий тиждень буде найважливішим для врегулювання ситуації в Україні.

20 лютого Путін і Макрон погодилися провести саміт щодо безпеки в Європі за участю України.

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