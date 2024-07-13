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Маск вніс пожертвування до фонду, який підтримує Трампа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Маск вніс пожертвування до фонду, який підтримує Трампа
Ілон Маск пожертвував кошти так званому Комітету суперполітичних дій, який працює над обранням Дональда Трампа в Білий дім
фото з відкритих джерел

Мільярдер досі публічно не підтримав жодного кандидата на президентських виборах у США

Американський бзнесмен і мільярдер Ілон Маск пожертвував кошти у фонд America PAC, який підтримує колишнього президента Дональда Трампа у предвиборчій гонці у США. Про це повідомляє Bloomberg.

Скільки пожертував Маск – не зазначається, але люди охарактеризували цю цифру як «значну суму», пише видання.

America PAC має оприлюднити свій список донорів 15 липня. Ілон Маск пожертвував кошти так званому Комітету суперполітичних дій, який працює над обранням Дональда Трампа в Білий дім.

«Цей крок підкреслює дедалі більший вплив Маска, який очолює індекс мільярдерів Bloomberg зі статками 263,6 млрд доларів», – зауважило видання.

Примітно, що Маск досі публічно не підтримав жодного кандидата на президентських виборах у США 2024 року, і на початку цього року він заявив, що не планує фінансування ані Трампа, ані Байдена на виборах, але «його рішення розкрити свою кишенькову книжку дає йому можливість стати фінансовою силою для республіканців».

Нагадаємо, що Європейський Союз погрожує соцмережі X Ілона Маска великими штрафами через низку проблем з прозорістю в соціальній мережі, в тому числі через те, що компанія дозволила людям отримати «галочку» (статус верифікованого користувача – «Главком»), яка колись була призначена лише для перевірених користувачів. 

Теги: Дональд Трамп Ілон Маск

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