Німеччина застерігає про можливе посилення російських обстрілів на День Незалежності

На сайті також міститься застереження від поїздок до України для громадян Німеччини

У зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності України 24 серпня, існує загроза посилення російських обстрілів по території країни

Міністерство закордонних справ Німеччини видало попередження про можливе посилення ракетних та повітряних обстрілів українських міст, особливо Києва, у зв'язку з Днем Незалежності України 24 серпня. Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ Німеччини.

«У районі Дня незалежності України 24 серпня 2024 року можуть посилитися ракетні та повітряні обстріли міст, особливо Києва» , – сказано в повідомленні МЗС.

Крім того, МЗС Німеччини наполегливо рекомендує своїм громадянам утриматися від будь-яких поїздок до України. Тим німцям, які наразі перебувають на території України, настійно радять негайно покинути країну.



Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня вперше з 2010 року приїздив до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, де закликав його «зробити перерву, припинити вогонь і потім почати переговори». Прем’єр приїхав наступного дня після того, як почався піврічний період головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.

Після візиту до Києва Орбан вирушив з візитом до Москви. В Україні та ЄС наголосили: він не має жодних повноважень проводити переговори від імені Євросоюзу чи України. У відповідь на критику Орбан і сам визнав, що не має мандата на «мирні переговори», але стверджував, що Будапешт «може бути гарним знаряддям миру» в руках інших. Віктор Орбан виправдав свою неоголошену поїздку до Росії, посилаючись на економічні наслідки війни в Україні для Європейського Союзу.

Після візиту до України та Росії Орбан вирушив до Китаю. Глава Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном також казав про «швидке припинення вогню та політичне врегулювання» російсько-української війни, не зазначивши, які поступки з боку України передбачає це «швидке припинення вогню»

До слова, з 1 липня розпочався піврічний період головування Будапешта, і за тиждень угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан здійснив три поїздки у рамках своєї «миротворчої місії» Україною – до Києва, Москви та Пекіна.у ЄС продовжують думати над скороченням часу головування Угорщини у Раді ЄС