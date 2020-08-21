Помпео: вибори в Білорусі не були вільними і справедливими



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Майк Помпео підтримав протестувальників у Білорусі

За словами Помпео, США хочуть, щоб жителям Білорусі надали права та свободи, яких вони вимагають

Державний секретар США Майк Помпео підтримав вимоги протестувальників у Білорусі.

Про це написала речниця Державного департаменту США Морган Ортагус у Twitter.

«Ми говорили, що вибори не були вільними і не були справедливими… Загальна мета – підтримати народ Білорусі в досягненні свого суверенітету і свободи», – цитує Ортагус слова держсекретаря США.

За словами Помпео, США хочуть, щоб жителям Білорусі надали права та свободи, яких вони вимагають.

Раніше кандидат у президенти США Джо Байден підтримав Тихановську і проведення нових виборів у Білорусі.

Зазначимо, напередодні активісти представили звіт про вибори у Білорусі. Цифри відрізняються від офіційних.

Нагадаємо, ЄС не хоче повторення у Білорусі «українського сценарію».

Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

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Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

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Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.