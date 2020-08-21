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    У світі

    Помпео: вибори в Білорусі не були вільними і справедливими

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    <p>Майк Помпео підтримав протестувальників у Білорусі</p> - Помпео: вибори в Білорусі не були вільними і справедливими

    Майк Помпео підтримав протестувальників у Білорусі

    За словами Помпео, США хочуть, щоб жителям Білорусі надали права та свободи, яких вони вимагають

    Державний секретар США Майк Помпео підтримав вимоги протестувальників у Білорусі.

    Про це написала речниця Державного департаменту США Морган Ортагус у Twitter.

    «Ми говорили, що вибори не були вільними і не були справедливими… Загальна мета – підтримати народ Білорусі в досягненні свого суверенітету і свободи», – цитує Ортагус слова держсекретаря США.

    За словами Помпео, США хочуть, щоб жителям Білорусі надали права та свободи, яких вони вимагають.

    Раніше кандидат у президенти США Джо Байден підтримав Тихановську і проведення нових виборів у Білорусі.

    Зазначимо, напередодні активісти представили звіт про вибори у Білорусі. Цифри відрізняються від офіційних.

    Нагадаємо, ЄС не хоче повторення у Білорусі «українського сценарію».

    Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

    Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі. 

    Також європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

    Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

    Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі. 

    Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

    18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

    Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

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