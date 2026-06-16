Українська ракета для перехоплення балістики пройшла випробування

Розробники заявили про готовність перехоплювача та розкрили наступний крок проєкту Freya

Українська ракета-перехоплювач для боротьби з балістичними цілями успішно пройшла випробування та наразі повністю готова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю співзасновника та головного конструктора компанії Fire Point Дениса Штілермана виданню «Мілітарний».

Ракета-перехоплювач комплексу Freya вже продемонструвала необхідні характеристики під час випробувального польоту.

«Ось ракета повністю готова, тому що ми провели її випробування – був той політ. Вона повністю на максимальних прискореннях відхилялася і імітувала отримання такої... дуже агресивної команди від C2-центру щодо свого управління», – заявив Штілерман.

Конструктор пояснив, що під час тестування ракета відпрацьовувала складні маневри, які можуть знадобитися для перехоплення швидкісних повітряних цілей, зокрема балістичних ракет.

Саме ця радіолокаційна станція має стати одним із ключових елементів майбутнього зенітного комплексу та забезпечувати виявлення й супровід повітряних цілей.

За словами розробників, проєкт Freya створюється як система для протидії складним загрозам, включаючи балістичні ракети. В умовах постійних російських атак на українські міста та критичну інфраструктуру розвиток власних засобів протиповітряної оборони залишається одним із пріоритетних напрямків оборонної промисловості.

Водночас компанія поки не називає можливих термінів серійного виробництва комплексу та його прийняття на озброєння. Також не розкриваються технічні характеристики ракети, дальність її дії та висота перехоплення цілей.

Нагадаємо, раніше у Fire Point повідомляли про підготовку до співпраці з німецькою компанією Hensoldt, радар TML 4 якої має стати одним із ключових елементів перспективного комплексу ППО Freyja. За словами розробників, проєкт створюється у кооперації з європейськими партнерами та має об'єднати ракети-перехоплювачі, радари і системи управління в єдиний контур протиповітряної оборони.