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Приїзд Путіна спричинив транспортний колапс у Челябінській області

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Приїзд Путіна спричинив транспортний колапс у Челябінській області
Росіяни застрягли в кілометрових заторах через візит Путіна
скриншот з відео

Дороги перекрили на кілька діб, а кортеж російського диктатора дорогою до військового полігону супроводжував вертоліт

Приїзд російського диктатора Володимира Путіна до Челябінської області спричинив масштабні перекриття доріг та багатокілометрові затори. В окремих районах рух виявився практично паралізованим, а жителі Чебаркуля не могли виїхати з міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Ще напередодні візиту Росавтодор заявив, що на окремих ділянках федеральних трас рух усіх автомобілів обмежать одразу на три доби. Російська влада офіційно пояснила перекриття «завершенням дорожнього сезону» та активізацією дорожніх робіт.

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Уранці 2 жовтня довжина деяких заторів перевищила п'ять кілометрів. За даними місцевих ЗМІ, завантаженість доріг у Челябінську сягнула восьми-дев'яти балів, а затор розтягнувся на 5,6 км.

На окремих ділянках рух легкових автомобілів був суттєво ускладнений, а вантажівки стояли на узбіччях. На дорогах чергували співробітники поліції. Також за розпорядженням місцевої влади закрили придорожні шиномонтажі.

Обмеження торкнулися й залізничних переїздів. Через перекриті дороги частина водіїв не могла потрапити до Челябінська. Кінцевою точкою поїздки Путіна став військовий полігон Чебаркуль, де проходять навчання Організації Договору про колективну безпеку. У них беруть участь військовослужбовці Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану.

За програмою навчань військові відпрацьовують «штурм позицій умовного противника». Під час маневрів вони мають послідовно займати опорні пункти та закріплюватися на нових рубежах.

Під'їзди до полігону перекрили з усіх боків. Обмеження торкнулися Чебаркуля та кількох навколишніх населених пунктів. Проблеми виникли й із міжміським транспортом. Автобуси не могли виїхати з Чебаркуля до Челябінська.

«Ніхто нікуди не їде, все стоїть!» – заявили працівники автовокзалу пасажирам, які чекали на можливість виїхати з міста.

Очевидці також зафіксували кортеж Путіна дорогою до Чебаркуля. Автомобілі російського диктатора супроводжував військовий вертоліт.

Масштабні перекриття викликали невдоволення серед місцевих жителів. У соцмережах вони скаржилися, що через обмеження не можуть нормально пересуватися між населеними пунктами та дістатися на роботу.

До слова, 2 вересня кортеж російського диктатора Володимира Путіна у Владивостоці супроводжував пікап із встановленим зенітним кулеметом. Для пересування глави Кремля в місті також перекрили низку вулиць

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Теги: затор вертоліт путін

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