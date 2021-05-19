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    Міністри оборони США й Ізраїлю обговорили ескалацію на Близькому Сході

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    Міністри оборони США й Ізраїлю обговорили ескалацію на Близькому Сході

    Міністр оборони США «висловив підтримку деескалації конфлікту, а також відновленню миру»

    Глави оборонних відомств США й Ізраїлю 18 травня обговорили загострення конфлікту на Близькому Сході, а також можливі шляхи деескалації. Про це йдеться в повідомленні Пентагону, оприлюдненому за результатами розмови міністрів Ллойда Остіна й Бенджаміна Ганца.

    «Міністр Остін підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами права Ізраїлю на самозахист та на оборону ізраїльського цивільного населення, а також висловив жаль з приводу загибелі невинних ізраїльтян і палестинців», - поінформували в американському оборонному відомстві.

    Крім того, повідомляється, що міністр оборони США «висловив підтримку деескалації конфлікту, а також відновленню миру».

    Теги: США міністр населення
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    Міністри оборони США й Ізраїлю обговорили ескалацію на Близькому Сході