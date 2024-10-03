Маск роками таємно фінансував праві рухи, що критикували адміністрацію Байдена – Reuters

Reuters: «Погляди Маска в останні роки змістилися вправо»

Глава компаній SpaceX, Tesla і власник платформи X мільярдер Ілон Маск останніми роками таємно фінансував консервативну політичну групу – ще до того, як відкрито підтримав переобрання 45-го президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників Reuters, Маск почав перераховувати гроші організації Building America’s Future у 2022 році. Вони повідомили, що пожертвування становили мільйони доларів, і це допомогло групі, яка в соцмережах критикувала адміністрацію Джо Байдена і прогресивні політичні платформи.

Маск і представник Building America’s Future не відповіли на прохання Reuters про коментар.

Reuters зазначає, що Маск роками «ретельно уникав припущень» про те, що підтримує будь-яку з політичних партій у США. За кілька місяців до того, як оголосити про підтримку Трампа, бізнесмен стверджував у соцмережах, що «не жертвує гроші жодному з кандидатів на посаду президента США».

Таким групам, як Building America’s Future, не дозволено фінансувати політичні кампанії кандитатів у президенти, але вони можуть підтримувати політичні цілі. Зазвичай як республіканці, так і демократи використовують їх, щоб приховувати фінансові витоки кампаній впливу, йдеться в матеріалі.

За офіційними даними, у 2022 році, коли Маск почав робити пожертви, доходи групи зросли до приблизно $53 млн порівняно з приблизно $11 млн у 2021 році. Невідомо, чи продовжує мільярдер фінансувати організацію і яку суму становлять його пожертви загалом.

Building America’s Future поширювала антиімміграційні ролики, стверджуючи, що опонентка Трампа на майбутніх виборах Камала Гарріс «очолила вторгнення» мігрантів у США з боку кордону з Мексикою, а також запустила рекламну кампанію з метою підірвати підтримку Гарріс темношкірими.

Reuters пише, що погляди Маска в останні роки «змістилися вправо». Він заявляв, що голосував за кандидатів від Демократичної партії, включно з Байденом і Гілларі Клінтон, але став затятим критиком нинішньої адміністрації президента через те, що там, за його словами, «холодно» поставилися до Tesla і SpaceX. У своєму профілі в X Маск також поширював неправдиві теорії змови про єврейський народ, іммігрантів та«громадянську війну», що нібито насувається на Британію.

Нагадаємо, секретна служба Сполучених Штатів розпочала перевірку щодо видаленого твіту власника соцмережі X (колишній Twitter) Ілона Маска, у якому він жартував про замахи на президента Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс. Про це повідомляє Bloomberg. Маск зробив репост повідомлення іншого користувача, де йшлося про загрози вбивства Дональда Трампа. Наступного дня він видалив твіт після хвилі критики та заявив, що це був жарт.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив, що у разі перемоги на виборах 5 листопада, створить комісію з ефективності уряду, яку очолить засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск.