Міжнародний валютний фонд відправить місію до Росії

Можин повідомив, що місія Міжнародного валютного фонду почне роботу в онлайн-форматі 16 вересня

МВФ вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відправить свою офіційну місію до Москви. Про це повідомляє Reuters.

Місія розпочне свою роботу в онлайн-форматі 16 вересня, а потім делегація МВФ відвідає Москву для зустрічей з російськими офіційними особами до 1 жовтня. Останній раз щорічна місія МВФ відвідала Росію в листопаді 2019 року.

Очолить місію аргентинець Жак Міньян. Російський представник у МВФ Алєксєй Можин, який керував приєднанням Росії до організації в 1992 році, йде у відставку з 1 листопада і допомагатиме місії МВФ. Його замінить керівник центробанку Ксенія Юдаєва, близька соратниця голови центробанку Ельвіри Набіулліної.

Цей крок МВФ викликає неоднозначну реакцію, оскільки багато західних країн критикували організацію за надто оптимістичні прогнози для російської економіки та застереження щодо конфіскації заморожених російських активів.

З початку війни деякі країни-члени Заходу навіть порушували питання про можливість виключення Росії з МВФ, але це виявилося складним через спротив Китаю та Індії.

Нагадаємо, команда МВФ відвідає Україну наступного тижня – Bloomberg.

Як повідомлялося, Україна продовжить поступову валютну лібералізацію – це передбачає оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом.

Раніше повідомлялося, що дискусія між Радою підприємців та представниками влади щодо підвищення податків завершилася безрезультатно.

Зокрема, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд грн, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд грн. Як повідомлялося, новий законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу, дозволять профінансувати додаткові військові видатки.