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Зеленський підтвердив використання західних ракетних систем на Курщині – The Times

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Зеленський підтвердив використання західних ракетних систем на Курщині – The Times
ЗСУ застосували американські системи на полі бою на території Росії
фото з відкритих джерел

Українські війська визнали застосування систем HIMARS у Курській області

Збройні сили України вперше офіційно визнали використання американських реактивних систем залпового вогню HIMARS для знищення мостів, понтонів та інженерного обладнання російських військ у Курській області. Про це повідомляє The Times.

Глава держави підтвердив використання західної зброї на території Росії та закликав скасувати всі обмеження на її застосування. 

«Президент України Володимир Зеленський днями визнав безпідставними побоювання західних союзників щодо наслідків атак західною зброєю по російській території та закликав скасувати всі обмеження на використання західної зброї. Він також підтвердив, що Україна тримала своїх союзників у невіданні напередодні транскордонного наступу, знаючи, що вони накладуть вето на операцію, що перетне найсуворішу з усіх червоних ліній, які має Росія» ,– пише The Times.

Зеленський також зазначив, що російський диктатор Володимир Путін не втілив у життя свої погрози відплати НАТО, що свідчить про їхню несправжність. 

Нагадаємо, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ у Курській області та заявив, що Україна контролює у Росії територію площею у 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

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Теги: росія путін Україна Курщина

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