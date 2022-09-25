У російському селі усіх чоловіків відправлено вмирати за Путіна

Росіян продовжують відправляти на війну в Україну

У селі Тюменево Кемеровської області мобілізували всіх чоловіків. Про це повідомила «Нова газета. Європа» з посиланням на свої джерела.

За словами співрозмовника, було мобілізовано 59 осіб.

«Сьогодні ходили по дворах і роздавали повістки. У понеділок потрібно прибути до військкомату», – повідомив він.

Співрозмовник журналістів додав, що у сусідніх селах майже така ж ситуація.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками міноборони Росії, буде призвано 300 тисяч резервістів. Водночас російські ЗМІ із посиланням на джерела в адміністрації Путіна повідомляли, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 млн осіб.

Також стало відомо, куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.