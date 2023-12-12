«Це третя світова війна». Французький філософ переконує конгресменів зупинити Путіна

«Справжній кордон Америки, Заходу, західних цінностей проходить в Україні, в Авдіївці, Кліщіївці, в Бахмуті»

На тлі політичних дебатів у Конгресі щодо майбутнього допомоги Україні до Вашингтона приїхав відомий французький філософ та публіцист Бернар-Анрі Леві. Він привіз для показу мешканцям Вашингтона, а насамперед конгресменам новий документальний фільм «Героям Слава», який знімав протягом літа на українському фронті. Мета, як він каже пояснити конгресменам чому Україну й надалі варто підтримувати. Про це Бернар-Анрі Леві розповів «Голосу Америки».

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«Це дуже важливо у ці темні часи, які відбуваються з Україною, в той час, коли Конгрес заблокував пакет допомоги. Тому я зустрічаюся з багатьма людьми, поки зарано говорити з ким саме, щоб попросити та пояснити, що Америка зробить величезну помилку, якщо заморозить чи навіть уповільнить постачання зброї в Україну. Величезна помилка, не тільки з точки зору захисту цінностей, а й з точки зору національної безпеки. Національна безпека Америки стоїть на кону в Україні. Лінія фронту - кордон, всі на Капітолійському пагорбі тепер говорять про кордон, кордон, кордон, кордон (республіканці вимагають посилення кордону з Мексикою в обмін на підтримку України – ред.) Справжній кордон Америки, Заходу, західних цінностей проходить в Україні, в Авдіївці, Кліщіївці, в Бахмуті», – сказав французький філософ.

На його думку, війна в Україні особлива. «Вона загрожує всьому світу, це світова війна. Я висвітлював війну в Анголі. Я висвітлював війну в Сомалі. Я висвітлював війну в Бангладеші. Але я вперше тепер відчуваю, що доля світу поставлена на карту. Тому що Путін не хоче лише України. Путін чітко каже - після України буде Фінляндія, після Фінляндії буде Литва, чи Естонія, чи Польща, чи будь-що, що», – заявив Бернар-Анрі Леві.

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Він вважає, що це третя світова війна. «Але вона відрізняється від двох попередніх світових війн. Не усюди йдуть бомбардування. Це світова війна за допомогою нових інструментів, у нових умовах. Путін використовує зброю в Україні, хакерів дестабілізуючи Європу, ядерну загрозу, шантажує зерном та голодом, усе це має глобальний вплив. Коли ви створюєте голод в Африці, блокуючи Одеський порт, це Голодомор світового масштабу. Коли ви підштовхуєте та заохочуєте популістів чи крайньоправих у Франції, чи Італії, що це, як не втручання у суверенітет вільних країн. Це свого роду світова війна», – пояснив він.

Бернар-Анрі Леві переконаний: якщо Путіна не стримати, у нас буде розквіт усіх найгірших сил.

«Якщо ми не зможемо допомогти Україні здобути повну перемогу, наступним кроком буде вторгнення Китаю на Тайвань. Туреччина піде шляхом Османської імперії, розширюючи зону свого впливу ближче до Європи. Іран буде сміливішим у створенні ядерної зброї. Це буде заохоченням для ХАМАСу напад 7 жовтня. Коротко кажучи, якщо Путіна не стримати, якщо він не капітулює, у нас буде розквіт усіх найгірших сил», – попередив відомий філософ.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення РФ до України Бернар-Анрі Леві відвідував позиції українських військових, що протидіють російській збройній агресії.